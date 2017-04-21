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Жиров и Прудников могут пропустить матч «Терек» — «Анжи»

21 апреля 2017, пятница. 16:00. Фэнтези

Участие двух игроков «Анжи» — защитника Александра Жирова и нападающего Александра Прудникова — в матче 24-го тура российской Премьер-Лиги с «Тереком» под вопросом.

Как сообщили «Чемпионату» в пресс-службе «Анжи», Жиров почувствовал боль в левом коленном суставе. Медицинское обследование не выявило каких-либо серьёзных патологий. Что касается Прудникова, то у нападающего острое обострение гайморита и он проходит курс лечения.

Оба футболиста не принимают участия в тренировочном процессе команды, и решение об участии во встрече с «Тереком» будет принято непосредственно перед игрой.

Матч «Терек» — «Анжи» состоится в Грозном 22 апреля. Начало — в 19:00 мск.

Рекомендуем учесть эту информацию на турнирах по дейли фэнтези.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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