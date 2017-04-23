«Реал» — «Барселона»: ориентировочные стартовые составы на «класико»

Представляем вашему вниманию ориентировочные стартовые составы на матч 33-го тура Примеры «Реал» — «Барселона».
«Реал»: Навас; Карвахаль, Рамос, Начо, Марсело; Кроос, Каземиро, Модрич; Бэйл, Бензема, Роналду.
Не сыграют: Пепе (рёбра), Варан (задняя мышца бедра).
«Барселона»: Тер Штеген; Роберто, Пике, Юмтити, Альба; Ракитич, Бускетс, Иньеста; Алькасер, Суарес, Месси.
Не сыграют: Алеш Видаль (голеностоп), Рафинья (колено), Неймар (дисквалификация).
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