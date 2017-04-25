«Лестер» до конца сезона лишился Нампалиса Менди

Полузащитник «Лестер Сити» Нампалис Менди в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги больше не сыграет. Об этом на пресс-конференции в преддверии матча 28-го тура АПЛ с «Арсеналом» рассказал главный тренер «лис» Крэйг Шекспир.

«К сожалению, Менди в оставшейся части сезона больше не сыграет. Ему была сделана операция на лодыжке.

Против «Арсенала» также не смогут сыграть Уэс Морган и Ислам Слимани», — цитирует Шекспира пресс-служба «Лестера».

Матч «Арсенал» — «Лестер Сити» состоится 26 апреля. Начало – в 21:45 мск.