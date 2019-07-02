Лишь бы не начала комментировать футбол.

Бузова забивает за «Барселону», любит «Спартак» и срывает голос за ХК «Авангард»

Певица Ольга Бузова уже несколько дней тренируется в футбольном клубе «Барселона». Об этом девушка активно рассказывает в своём «инстаграме». «Чемпионату» певица рассказала, что с детства болеет за «Барселону», а ещё за питерский «Зенит», потому что родилась в Санкт-Петербурге. Мы вспомнили, какие ещё команды поддерживала певица.

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Футбол

«Барселона» и «Зенит»

Сейчас певица и звезда «Инстаграма» Ольга Бузова выкладывает фотографии в футбольной форме «Барселоны» и настаивает на том, что всегда поддерживала этот клуб. А ещё она рассказала «Чемпионату», что с детства болеет за «Зенит», потому что родом из Санкт-Петербурга.

«Локомотив» Москва

Однако футбольной общественности Ольга Бузова известна в первую очередь как бывшая супруга игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Во время брака Ольга активно посещала матчи «Локо» и поддерживала красно-зелёных.

«Спартак» Москва

А после развода девушка призналась, что симпатизирует московскому «Спартаку»:

«Реал» Мадрид

В испанском футболе Ольга тоже не всегда была верна «Барселоне». Как минимум дважды она поддерживала мадридский «Реал» — принципиального соперника «Барселоны».

Хоккей

«Авангард» Омск

Ольга Бузова выражала поддержку и хоккейным клубам. Чаще всего она появлялась на трибунах ХК «Авангард» Омск.

Дошло до того, что омский «Авангард» приревновал Ольгу Бузову к «Барселоне»:

Фото: https://www.instagram.com/buzova86/

«Трактор» Челябинск

Причина для ревности у клуба из Омска не одна. Певица примеряла и свитер челябинского «Трактора».

«Амур» Хабаровск

Успела Ольга Бузова поддержать и ХК «Амур».

ММА

Самыми ревностными же оказались болельщики Хабиба Нурмагомедова. После фото певицы в свитере ХК «Трактор», на котором указан спонсор клуба предприятие «Конар», они обвинили Ольгу в предательстве. Вместо названия компании поклонникам борца померещилось имя соперника Нурмагомедова — Конора Макгрегора.

Не спасло даже то, что ранее Ольга поддерживала дагестанского чемпиона.

Бузова стала фанаткой Макгрегора. «Трактор», что ты натворил?! Хабибу это не понравится.

«Бузова собирает на «Камп Ноу» лобное место» Самый странный «трансфер» недели — в комментариях читателей.