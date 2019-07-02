Бузова забивает за «Барселону», любит «Спартак» и срывает голос за ХК «Авангард»

Певица Ольга Бузова уже несколько дней тренируется в футбольном клубе «Барселона». Об этом девушка активно рассказывает в своём «инстаграме». «Чемпионату» певица рассказала, что с детства болеет за «Барселону», а ещё за питерский «Зенит», потому что родилась в Санкт-Петербурге. Мы вспомнили, какие ещё команды поддерживала певица.
Футбол
«Барселона» и «Зенит»
Сейчас певица и звезда «Инстаграма» Ольга Бузова выкладывает фотографии в футбольной форме «Барселоны» и настаивает на том, что всегда поддерживала этот клуб. А ещё она рассказала «Чемпионату», что с детства болеет за «Зенит», потому что родом из Санкт-Петербурга.
«Локомотив» Москва
Однако футбольной общественности Ольга Бузова известна в первую очередь как бывшая супруга игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова. Во время брака Ольга активно посещала матчи «Локо» и поддерживала красно-зелёных.
«Спартак» Москва
А после развода девушка призналась, что симпатизирует московскому «Спартаку»:
«Реал» Мадрид
В испанском футболе Ольга тоже не всегда была верна «Барселоне». Как минимум дважды она поддерживала мадридский «Реал» — принципиального соперника «Барселоны».
Хоккей
«Авангард» Омск
Ольга Бузова выражала поддержку и хоккейным клубам. Чаще всего она появлялась на трибунах ХК «Авангард» Омск.
Дошло до того, что омский «Авангард» приревновал Ольгу Бузову к «Барселоне»:
«Трактор» Челябинск
Причина для ревности у клуба из Омска не одна. Певица примеряла и свитер челябинского «Трактора».
«Амур» Хабаровск
Успела Ольга Бузова поддержать и ХК «Амур».
ММА
Хабиб Нурмагомедов
Самыми ревностными же оказались болельщики Хабиба Нурмагомедова. После фото певицы в свитере ХК «Трактор», на котором указан спонсор клуба предприятие «Конар», они обвинили Ольгу в предательстве. Вместо названия компании поклонникам борца померещилось имя соперника Нурмагомедова — Конора Макгрегора.
Не спасло даже то, что ранее Ольга поддерживала дагестанского чемпиона.