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Ольга Бузова на 48 часов станет игроком «Барселоны»

Бузова на 48 часов станет игроком «Барселоны»
«Чемпионат»
«Бузова собирает на «Камп Ноу» лобное место»
Самый странный «трансфер» недели — в комментариях читателей.
Футбол / Испания 0

Новость о том, что российская певица Ольга Бузова в рамках совместной акции с одним из спонсоров клуба проживёт 48 часов как игрок «Барселоны», взорвала интернет.

Ольга уже прокомментировала специально для «Чемпионата» эту историю. Слово нашим читателям.

14rudolfhess88:
— А у футболистов «Барсы» спросили, хотят ли они находиться 48 часов вместе с Бузовой? Или это такое извращённое наказание за вылет с ЛЧ?

paradral:
— «Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 млн людей».
16 млн… Что же с нами стало…

warlocksoft:
— Если все подписчики Бузовой купят по одной майке «Барселоны», то «Барса» сможет купить себе Неймара.

snooper7:
— Месси: так «Барселону» ещё никто не позорил…

3apa3a86:
— Добралась до футбола… Всё… Хана!..

portstar:
— Итог 48-часового пребывания Бузовой в команде «Барселона»: 5 разводов, 7 разрывов отношений с девушками.

chumak84:
— Ахаха, ещё полгода назад она тут на «Чемпе» выкладывала свои фотки, где позировала в майке «Реала», причём устраивала конкурс, победителю доставалась её футболка.

egorov1488:
— Отличная замена Неймару!

empty-netter:
— Бузова собирает на «Камп Ноу» лобное место. В этом сезоне пару себе не нашел Силессен, он уходит за периметр. Знакомьтесь, у нас новый участник — Нето. Расскажи, к кому ты пришел на проект? к Пике, а может, к Бускетсу? Нет, я пришел к Тер Штегену. И теперь мы барселонская вратарская пара. И мы счастливы! Уи!

crixx:
— Сколько она уже клубов сменила за последние несколько лет? Только в России это уже третий. А заграничных, наверное, и не пересчитать.

quarterback85:
— Ради такого события, даже сервиз, не пользованный четырьмя поколениями, из шкафа достали, чтобы отметить сие дело.

crimeacitizen:
— Бузова после двух дней в «Барсе» будет стоить дороже Тарасова) ждем)

kartman1:
— Вот трансферы у «Барсы»: Неймар, Бузова…

vka14 — kartman1:
— Бузова в аренде…

dimasssty:
— Ольга Бузова перешла в «Барселону». Сумма трансфера — 16 млн подписчиков.

lyufut :
— Как свалить с этой планеты?

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