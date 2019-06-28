Новость о том, что российская певица Ольга Бузова в рамках совместной акции с одним из спонсоров клуба проживёт 48 часов как игрок «Барселоны», взорвала интернет.
Ольга уже прокомментировала специально для «Чемпионата» эту историю. Слово нашим читателям.
14rudolfhess88:
— А у футболистов «Барсы» спросили, хотят ли они находиться 48 часов вместе с Бузовой? Или это такое извращённое наказание за вылет с ЛЧ?
paradral:
— «Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 млн людей».
16 млн… Что же с нами стало…
warlocksoft:
— Если все подписчики Бузовой купят по одной майке «Барселоны», то «Барса» сможет купить себе Неймара.
snooper7:
— Месси: так «Барселону» ещё никто не позорил…
3apa3a86:
— Добралась до футбола… Всё… Хана!..
portstar:
— Итог 48-часового пребывания Бузовой в команде «Барселона»: 5 разводов, 7 разрывов отношений с девушками.
chumak84:
— Ахаха, ещё полгода назад она тут на «Чемпе» выкладывала свои фотки, где позировала в майке «Реала», причём устраивала конкурс, победителю доставалась её футболка.
egorov1488:
— Отличная замена Неймару!
empty-netter:
— Бузова собирает на «Камп Ноу» лобное место. В этом сезоне пару себе не нашел Силессен, он уходит за периметр. Знакомьтесь, у нас новый участник — Нето. Расскажи, к кому ты пришел на проект? к Пике, а может, к Бускетсу? Нет, я пришел к Тер Штегену. И теперь мы барселонская вратарская пара. И мы счастливы! Уи!
crixx:
— Сколько она уже клубов сменила за последние несколько лет? Только в России это уже третий. А заграничных, наверное, и не пересчитать.
quarterback85:
— Ради такого события, даже сервиз, не пользованный четырьмя поколениями, из шкафа достали, чтобы отметить сие дело.
crimeacitizen:
— Бузова после двух дней в «Барсе» будет стоить дороже Тарасова) ждем)
kartman1:
— Вот трансферы у «Барсы»: Неймар, Бузова…
vka14 — kartman1:
— Бузова в аренде…
dimasssty:
— Ольга Бузова перешла в «Барселону». Сумма трансфера — 16 млн подписчиков.
lyufut :
— Как свалить с этой планеты?
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