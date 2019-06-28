Новость о том, что российская певица Ольга Бузова в рамках совместной акции с одним из спонсоров клуба проживёт 48 часов как игрок «Барселоны», взорвала интернет.

Ольга уже прокомментировала специально для «Чемпионата» эту историю. Слово нашим читателям.

14rudolfhess88:

— А у футболистов «Барсы» спросили, хотят ли они находиться 48 часов вместе с Бузовой? Или это такое извращённое наказание за вылет с ЛЧ?

paradral:

— «Мы восхищаемся, что вы, лидер мнения почти для 16 млн людей».

16 млн… Что же с нами стало…

warlocksoft:

— Если все подписчики Бузовой купят по одной майке «Барселоны», то «Барса» сможет купить себе Неймара.

snooper7:

— Месси: так «Барселону» ещё никто не позорил…

3apa3a86:

— Добралась до футбола… Всё… Хана!..

portstar:

— Итог 48-часового пребывания Бузовой в команде «Барселона»: 5 разводов, 7 разрывов отношений с девушками.

chumak84:

— Ахаха, ещё полгода назад она тут на «Чемпе» выкладывала свои фотки, где позировала в майке «Реала», причём устраивала конкурс, победителю доставалась её футболка.

egorov1488:

— Отличная замена Неймару!

empty-netter:

— Бузова собирает на «Камп Ноу» лобное место. В этом сезоне пару себе не нашел Силессен, он уходит за периметр. Знакомьтесь, у нас новый участник — Нето. Расскажи, к кому ты пришел на проект? к Пике, а может, к Бускетсу? Нет, я пришел к Тер Штегену. И теперь мы барселонская вратарская пара. И мы счастливы! Уи!

crixx:

— Сколько она уже клубов сменила за последние несколько лет? Только в России это уже третий. А заграничных, наверное, и не пересчитать.

quarterback85:

— Ради такого события, даже сервиз, не пользованный четырьмя поколениями, из шкафа достали, чтобы отметить сие дело.

crimeacitizen:

— Бузова после двух дней в «Барсе» будет стоить дороже Тарасова) ждем)

kartman1:

— Вот трансферы у «Барсы»: Неймар, Бузова…

vka14 — kartman1:

— Бузова в аренде…

dimasssty:

— Ольга Бузова перешла в «Барселону». Сумма трансфера — 16 млн подписчиков.

lyufut :

— Как свалить с этой планеты?