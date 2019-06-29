Догоняй: красотки в беге, которые вдохновляют

Ежедневное пролистывание ленты «Инстаграма» может быть полезным и мотивирующим. Для этого можно всего лишь подписаться на аккаунты девушек, которые ежедневно наматывают десятки километров на стадионах. Спорт для них — страсть, они для нас — стимул оторваться от дивана и побежать.

В нашей подборке мы собрали профили 10 самых ярких и очаровательных девушек-легкоатлеток, которые радуют глаз и делятся полезными советами о беге в соцсетях. Подписывайтесь и ежедневная доза мотивации — у вас в смартфоне.

А кто из них воодушевляет больше всего — решать вам! Смотрите фото и голосуйте за свою фаворитку!

Чтобы проголосовать, нажмите на зелёную стрелочку в правом углу над фото.

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Подписались? Теперь самое время выйти на пробежку!

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