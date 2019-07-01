Бузова потренировалась с «Барселоной». И сразу накричала на ленивых партнёров

«С детства за Барселону»

В истории великого футбольного клуба «Барселона» был всего один российский игрок – Игорь Корнеев. И вот теперь появился второй. Точнее, вторая. Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на несколько дней стала игроком «Барселоны», за которую болеет с детства. Конечно, как настоящая петербурженка Ольга также болеет за «Зенит», но сине-гранатовые у Бузовой давно в сердце. Особенно – Лионель Месси и Жерар Пике.

В эксклюзивном комментарии «Чемпионату» Ольга объяснила, зачем вообще ей всё это надо и почему согласилась на предложение турецкой компании Beko, организовавшей этот тур.

«Я родилась в Санкт-Петербурге, у нас все с детства любят футбол и болеют за «Зенит». Также все знают, что из других команд я с детства болею за «Барселону», поэтому для меня огромная честь будет провести с футболистами 48 часов! Больше всего хотелось бы сыграть, конечно, с Месси и Пике, но я очень уважаю всех игроков этого легендарного клуба, поэтому просто находиться там уже круто!»

«Сама не верю, что была на «Камп Ноу»

Вот так болельщики «Барселоны» ждали трансфера Неймара и Де Лигта, а получили Ольгу Бузову, которая, к слову, здорово проявила себя во время двух тренировочных дней на «Камп Ноу». Судя по «сториз» певицы с тренировочного матча, она постоянно была в борьбе и даже прикрикивала на партнёров, которые почему-то ходили по полю пешком и не помогали Бузовой.

Пробивной характер Ольги проявился не только на сцене, но и в спорте. По-другому не получишь 16-миллионную армию поклонников. А после того, как она стала игроком «Барселоны», фанатов у артистки наверняка прибавится. По завершении тренировочного матча на «Камп Ноу» Бузова не могла сдерживать эмоций.

«Я сегодня играла в футбол на великом стадионе. Смотрю на фото, пишу это после матча, и сама не верю, что это была я. Эмоции зашкаливают, атмосфера стадиона просто нереальная. Верьте в себя, верьте в свои силы и стирайте отговорки. Я с вами! Я вас всех люблю. У тебя есть весь мир. А миру нужен чемпион».

Бузова научилась финтить

Российская певица получила знания не только по азам футбола, но и научилась делать финты. Благо учитель у неё был что надо – бразилец Жулиано Беллетти, который является чемпионом мира, чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов. Белетти, в частности, показал Ольге, как правильно переступать через мяч, чтобы обманывать соперников, меняя траекторию движения.

Бузова высоко оценила помощь Жулиано, взяла у него интервью и поблагодарила за подаренную футболку с автографами всех игроков «Барселоны».

«Белетти — человек, с которого нужно брать пример миллионам ребят, которые мечтают о большом спорте. Прекрасный семьянин, великолепный спортсмен с отличным чувством юмора. Когда тебе даёт мастер-класс такой человек, я сама себе завидую».

Даже чемпионы мира танцуют под «Мало половин»

В качестве алаверды Ольга научила чемпиона мира Беллетти, как правильно танцевать и двигать руками под самый известный хит певицы «Мало половин». Жулиано сначала стеснялся, но потом освоился и теперь может ездить вместе с Бузовой в концертный тур по России.

«Барселона» снова чётко дала понять, почему является одним из самых узнаваемых брендов в мире. Можно как угодно относиться к Бузовой и её поклонникам, но у неё их 16 миллионов, а это огромная российская аудитория, часть из которой теперь наверняка будет следить за успехами этого футбольного клуба, подпишется на его социальные сети и, возможно, даже съездит на стадион. Ведь там играла сама Бузова!