Некогда хандрить: главные спортивные события России середины осени

Рассказываем, где можно наесться пасты перед марафоном, покорить свою дистанцию и провести время с cемьёй.

Осень — не повод забрасывать активный образ жизни и спортивные увлечения. Мы уверены, что главным поводом этого не делать станут крупные и захватывающие события в разных уголках нашей страны и не только. В еженедельной подборке «Чемпионата» — главные спортивные мероприятия середины осени. Не пропустите!

Абсолют Московский Марафон

Когда? 22 сентября

Где? Москва, Олимпийский комплекс «Лужники»

Дистанции: 10 км / 42,2 км

Считанные дни остаются до Московского Марафона — главного бегового события страны, проходящего прямо в центре столицы. И это не пустая метафора: маршрут забега проходит через все главные московские набережные, улицы и мосты. От стартовой точки в «Лужниках» участники побегут по набережной Москвы-реки, по Садовому и Бульварному кольцам, через Крымский мост, по Тверской улице и Театральному проезду, под стенами Кремля.



Если в вашей семье любите бег не только вы, но и ваши дети, то состязание за день до главного забега состоится именно для них. Московский Марафон проведёт забег на детские дистанции в 400 м (до 9 лет) и 800 м (10-13 лет). Местом проведения станет территория Международного выставочного центра «Крокус Экспо».



Для участия необходимы платная регистрация во время работы Спортивной выставки 20 или 21 сентября и наличие медицинской справки.

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Reebok. Стань человеком

Когда? 28-29 сентября

Где? Москва, ландшафтный парк «Митино»

Дистанции: не менее 7 км / не менее 10 км

«Reebok. Стань человеком» — это не только масштабная гонка с изматывающими препятствиями, но и отличный шанс провести активные выходные в компании единомышленников. Для участия в заключительном забеге сезона вам необходимо собрать команду из 6 человек или присоединиться к уже существующей. И, конечно же, проявить максимум командного духа и выносливости!

Кроме того, для вас уже организованы бесплатные тренировки под руководством сертифицированных тренеров. Занятия проходят в Нескучном саду, Парке Победы, Хлебзаводе №9 и на Ходынском поле каждый день с 18:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 16:00 по выходным. Основные направления: функциональный тренинг, бег и ММА.

Вход на любую тренировку осуществляется по предварительной регистрации по ссылке.

Перед стартом вам также нужно выбрать дистанцию: «Стандарт» (7+ км) или «Элит» (10+ км). Всё это — до 17 сентября. Успейте!



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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Гонка Героев

Когда? 5 октября

Где? Сочи, Роза Хутор

Дистанция: не менее 6 км / не менее 10 км

В Гонке Героев нет проигравших, потому что само участие — это уже победа. Мероприятие гарантированно подарит вам незабываемые эмоции. Участников ждут бег, преодоление препятствий через воду и грязь, лазание по канату и много других приключений. Для того, чтобы вы достойно прошли дистанцию и справились со всеми трудностями, организаторы создали три формата на выбор: масс-старт, командный и чемпионат — для настоящих профи. Выбирайте, исходя из своих сил, и вперёд!



На Гонку Героев можно прийти всей семьёй. Пока самые выносливые будут бороться с усталостью на трассе, группа поддержки сможет провести время в комфортной фан-зоне и на площадках с детскими развлечениями.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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IRONSTAR 226 Sochi 2019

Когда? 12 октября

Где? Сочи, гостиничный комплекс «Имеритинский»

Дистанция: 226 км

12 октября олимпийский город Сочи снова станет местом проведения крупнейших соревнований по триатлону и торжественного закрытия сезона. Если вы любитель «железной» дистанции и готовы преодолеть 3.86 км вплавь, 180 км на велосипеде и 42.195 км бегом, то это состязание именно для вас. За титул «железного человека» можно побороться в индивидуальном и командном прохождении дистанции. Кроме того, регламентом мероприятия предусмотрено участие паратриатлетов.



Для участия необходимы регистрация и набор обязательных документов.

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4fresh DAY 2019

Когда? 5-6 октября

Где? Москва, Loft Hall

Главный ЗОЖ-фестиваль года состоится в столице в начале октября. Целью события стала идея показать его посетителям, как современные тенденции и направления в области здорового образа жизни могут заметно улучшить её качество. В рамках фестиваля вас ждут общение с ведущими экспертами ЗОЖ-рынка, лекции спикеров, зоны мастер-классов, на которых вы сможете попрактиковаться в фейсфитнесе, техниках дыхания, растяжке и даже узнать больше об анализе гормонального фона. К тому же, вы сможете посетить крупнейший ЭкоМаркет и продегустировать лучшие натуральные продукты. А для детей — программа с аниматорами, интерактивные конкурсы и кинотеатр.



Необходимо приобрести билет.

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X-Waters Malta 2019

Когда? 20 октября

Где? Марфа, пляж Hola Bay на территории отеля Ramla Bay Resort

Дистанция: 1000 / 2300 / 6000 м / 200 м / 50 м

Самая масштабная и захватывающая серия заплывов в России отправляется на Мальту. Это настоящий вызов для участников, потому что им придётся плыть по проливам между тремя островами архипелага: Гозо, Комино и Мальтой. Выбранная организаторами зона стабильно входит в топы лучших европейских спотов для дайвинга, ведь вода в ней настолько прозрачная, что видимость достигает 50 м. А ожидаемая температура воды в октябре — 20-23 С.



В тот же день одновременно со взрослыми заплывами будут проведены соревнования для детей. Маленькие любители плавания смогут испытать силы на дистанциях в 50 или 200 м.



Для участия необходима платная регистрация.

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Galaxy Vladivistok Marathon ’19 & Pasta Party

Когда? 27-28 сентября

Где? Владивосток

Дистанция: 1 км / 5 км / 10 км / 21.1 км / 42.2 км

В четвёртый раз Владивосток ждёт самое масштабное событие Дальневосточного федерального округа. Участвовать в нём могут любители, профессионалы, а также дети и паралимпийцы на отдельной километровой дистанции. Кроме того, у вас есть возможность зарегестрироваться на семейный забег и преодолевать 5 км вместе. Маршрут марафона проложен по живописной трассе по о. Русский, мостам – «Русский» и «Золотой» с финишем на Центральной площади города. Важно помнить, что стартовая зона располагается в разных местах в зависимости от выбранной дистанции.



За день до главного события, 27 сентября, состоится специальная Pasta Party. В рамках мероприятия будет проходить традиционная загрузка бегунов углеводами перед крупными забегом, чтобы пополнить запас гликогена в мышцах. Кроме того, бегуны смогут познакомиться, пообщаться и обменяться опытом перед грядущим стартом.



Для участия необходимы платная регистрация и наличие медицинской справки.

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