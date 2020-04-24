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Гимнастка Александра Солдатова покоряет растяжкой во время карантина, видео

Солдатова покоряет растяжкой во время карантина
Полина Иноземцева
Непревзойдённая гибкость. Гимнастка Солдатова совершенствует растяжку даже на карантине
А умение садиться на шпагат помогает ей в домашних делах.
Lifestyle / Тренды 0

На «Чемпионате» продолжается голосование за самую эффектную растяжку от профессиональных гимнасток. Для этого мы подобрали 10 видео, на которых девушки демонстрируют идеальный шпагат, а вы можете выбрать из них наиболее впечатляющий.

А чтобы определиться с выбором было проще, мы рассказываем подробнее о каждой девушке-спортсменке. Сегодня в объективе Александра Солдатова — в баттле участвуют целых два её видео.

Самоизоляция — повод для тренировок

Когда возможность заниматься в гимнастическом зале пропала, Александра повела себя как настоящий боец. Она уверена, что вполне реально подстроиться под любую ситуацию. Этот же принцип касается и тренировок, которые, по мнению девушки, можно проводить где угодно — было бы желание.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Солдатова продолжила заниматься растяжкой в домашних условиях и стала делиться с подписчиками видео своих тренировок. В одном из роликов она показала весьма впечатляющий элемент акробатики. На фоне гимнастических снарядов и под приятную музыку Александра выполнила равновесие на полупальцах. Оно требует особой подготовленности, точности действий и непоколебимой устойчивости.

Шпагат помогает в быту

Гибкость — хороший компаньон не только в спорте, но и в обыденной жизни. Солдатова с юмором показывает аудитории, как пластичность помогает в домашних делах. Девушка может спокойно смотреть телевизор или читать книгу в шпагате и даже чесать голову ногой, выполняя колечко.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Не так давно Александра опубликовала видео с подписью «Такое вот утро»: казалось бы, ничего необычного. Но то, что было дальше, далёкий от гимнастики интернет-пользователь мог бы назвать обманом зрения. Уверяем, он тут ни при чём: Солдатова действительно достала из кухонного шкафа кружку и закрыла дверцу ногой, закинув её сзади через голову. Домашний питомец спортсменки тоже оказался под впечатлением. Забавно, что некоторые подписчики обратили внимание на него, а не на гибкую хозяйку.

«Кот на столе… Я своей такого не позволяю,» — написала в «Инстаграме» подписчица Солдатовой под ником koshshko.

Зато Самира Мустафаева, видеоролики которой тоже участвуют в нашем голосовании, восхитилась именно умениями Александры. «С ума сойти», — написала гимнастка.

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Однако профессиональный спорт девушка решила оставить позади.
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Как Александра Солдатова поддерживает идеальную растяжку?

Художественная гимнастика только с виду кажется лёгкой и грациозной. На самом деле, за ней стоит адский труд с самого детства, да такой, что не обходится без срывов. Александра пришла в спорт в пять лет — уже достаточно поздний возраст для художественной гимнастики. Но это не помешало маленькой девочке с годами пробиться в сборную России и стать победительницей чемпионатов мира и Европы.

Ради таких результатов спортсменка тренировалась шесть раз в неделю по 7-8 часов. Без строгого контроля за питанием тоже не обошлось: гимнастки всегда должны быть в отличной форме. В какой-то момент настолько трудный график негативно отразился на Александре.

Переедание с последствиями. Чем опасна булимия
О болезни, которой уже два года страдает Александра Солдатова.

В феврале Солдатова призналась, что уже два года страдает булимией — болезнью, которая проявляется на фоне психологического расстройства. С того момента девушка прекратила упорные тренировки, а вскоре в нашей стране ввели режим самоизоляции. Теперь Александра восстанавливается, регулярно занимается дома и, к счастью, делится с поклонниками жизнерадостными моментами карантинных будней.

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