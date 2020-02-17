Умышленное переедание с последствиями. Чем опасна булимия

О болезни, которой уже два года страдает Александра Солдатова.

Чтобы добиваться хороших результатов в большом спорте, атлетам нередко приходится рисковать здоровьем. Так, например, минимальное отклонение от нужного веса может значительно сказаться на выступлениях фигуристок и гимнасток. Именно поэтому девушки вынуждены всё время держать себя в форме и следовать строгим правилам питания. Иногда это приводит к негативным последствиям.

В этом месяце российская гимнастка, трёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова призналась, что страдает булимией. Со страшной болезнью, как называет её сама спортсменка, она борется второй год. Рассказываем о том, как появляется булимия и чем же она опасна.

Что такое булимия?

Булимия — это психологическое расстройство, которое сопровождается нарушением пищевого поведения, перееданиями и попытками самостоятельно избавиться от съеденной пищи при помощи специальных препаратов, искусственно вызванной рвоты или других методов.

Так как это психологическое расстройство, то и корень проблемы кроется в ментальном состоянии человека. Чаще всего люди, страдающие булимией, озабочены контролем веса. Они попадают под влияние общественного мнения, выдуманных стандартов красоты и рекламы. У них возникает навязчивое желание избавиться от пары лишних килограммов при помощи голода. Но так как голодание — это настоящее испытание, подвластное не каждому, находится более простой способ: съедать всё, что захочешь, а потом любыми способами очищать желудок от принятой пищи.

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Булимия редко приводит к ожидаемому похудению. Вес либо остается на месте, либо начинает расти. Контролировать переедания становится только труднее. Мозг игнорирует чувство насыщения, из-за чего понятие меры попросту перестаёт существовать. С каждым разом человек поглощает всё больше и больше еды, от которой через несколько минут избавляется.

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Почему совет «просто ешь нормально» не работает?

Если вы думаете, что булимия влияет только на физическое состояние организма, то сильно ошибаетесь. В первую очередь, болезнь воздействует на психику человека. Это та причина, по которой больные булимией скрывают недуг от других. Они боятся осуждения со стороны близких и друзей.

К сожалению, люди мало знают о заболеваниях, связанных с расстройством пищевого поведения. Поэтому больные часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих, а также с советами в духе «просто ешь нормально», «не переедай и всё будет хорошо».

Фото: istockphoto.com

Самостоятельно побороть булимию очень сложно. Она требует серьёзного лечения и наблюдения у соответствующего специалиста — психолога или психотерапевта. Именно поэтому банальные советы — это не помощь.

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Почему нельзя закрывать глаза на тревожные признаки болезни?

На первых порах людям, страдающим булимией, кажется, что они просто нашли прекрасный метод похудения. Но это не так. Как мы знаем, еда является топливом для организма. От того, что мы съедим и в каком количестве, зависит состояние нашего здоровья. При булимии человек искусственным способом препятствует поступлению питательных веществ в организм. Отсюда и страшные последствия: отёчность, ухудшение состояния ногтей, волос и кожи, набор веса, стресс, депрессия, проблемы со сном.

Фото: istockphoto.com

Конечно, булимия – это не приговор. Несмотря на огромный список последствий, побороть болезнь и вернуться к нормальному пищевому поведению возможно. Главное, признаться самому себе, что проблема есть, и обратиться в лечебные учреждения за помощью, как это сделала гимнастка Александра Солдатова.