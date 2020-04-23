От шпагатов гимнастки Самиры Мустафаевой захватывает дух. Это очень красиво

Прямо сейчас на «Чемпионате» проходит голосование за самую завораживающую растяжку от профессиональных гимнасток. Мы подобрали десять видео с идеальными шпагатами и предлагаем вам выбрать из них наиболее впечатляющий.

А пока вы решаете, кому отдать предпочтение, мы рассказываем о двух роликах из баттла и их героине Самире Мустафаевой.

Российская и азербайджанская гимнастка завоевала любовь почти миллиона интернет-пользователей благодаря феноменальной растяжке. Кажется, шпагат девушки не знает границ и преград. Она демонстрирует его в разных уголках планеты и иногда в нестандартных ситуациях. Например, в Нью-Йоркском метро.

«Не садись рядом со мной!»

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В марте этого года о коронавирусе уже всерьёз говорили многие страны. Самира на тот момент находилась в США и не упустила возможность создать ироничный ролик на актуальную тему. Девушка с юмором рассказала, как можно обезопасить себя от тесных контактов в метро с помощью растяжки. На видео видно, как гимнастка едет в пустом вагоне. Вдруг в кадре появляется молодой человек, который хочет сесть с ней рядом и, вероятно, познакомиться, пренебрегая мерами безопасности. Но шпагат Мустафаевой на корню обрубает попытку. И вторую тоже.

В следующий раз не спрашивайте, для чего вам нужна растяжка.

Шпагат у взлётной полосы

На самом деле, хорошая гибкость — это одновременно полезно и красиво. Видео с эффектными шпагатами, особенно если они сняты в режиме замедленного действия и под приятную музыку, можно любоваться очень долго. Они захватывают дух.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

В начале апреля Самира опубликовала в своём «инстаграме» ролик, на котором едва ли достаёт ногой до взлетающего самолёта в аэропорте Лос-Анджелеса. Поверьте, для создания такого контента необходимы не только растяжка и координация, но и терпение. Не каждый сможет уловить идеальный кадр со взмывающем ввысь лайнером и сделать это с первого дубля. А сама девушка посвятила публикацию былым временам, когда в хорошую погоду ещё можно было тренироваться на открытом воздухе и даже не думать о карантине.

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Как Самира Мустафаева развила такую гибкость?

На первый взгляд может показаться, что грациозные трюки даются гимнасткам с лёгкостью, ведь порой они буквально парят в воздухе и рассекают его шпагатом. Но Самире пришлось идти к завидной растяжке через регулярные тренировки с самого детства. Она посвятила себя спорту с малых лет.

Поначалу Мустафаева занималась гимнастикой в Санкт-Петербурге, а позже её заметил сильный московский тренер Арина Зарипова. После этого девушка тренировалась и в столице, и в Новогорске — у Ирины Винер-Усмановой. На соревнованиях выступала за Азербайджан, а позже входила состав нашей национальной сборной. Самира дважды становилась бронзовым призёром чемпионатов мира и завоевала титул чемпионки России.

В 2013 году девушка завершила гимнастическую карьеру и оставила спорт. Но спустя какое-то время всё же решила восстановить форму и посвятить себя любимому делу, взглянув на него с другого ракурса. Самира переквалифицировалась в тренера и открыла собственную студию растяжки SM Stretching.

Сейчас спортсменка много путешествует и, можно сказать, живёт на два города: Москву и Лос-Анджелес. К слову, в Штатах, где были сняты эффектные видео, она тоже оказалась не случайно. Теперь семейный бизнес Самиры успешно развивается и за пределами нашей страны, а сама девушка продолжает оставаться его главным идейным вдохновителем.

Впечатлены историей Самиры Мустафаевой? Тогда выбирайте её видео в голосовании за самую красивую гимнастическую растяжку.

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