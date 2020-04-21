10 эффектных шпагатов от профессиональных гимнасток. Выбираем самую впечатляющую растяжку

Эти девушки точно знают, как им может пригодиться их гибкость.

Гимнастки любят похвастаться своей растяжкой, казалось бы, в самых необычных местах. В шпагате их можно застать у моря, в горах и даже в метро. Мы подобрали для вас 10 впечатляющих видео и предлагаем выбрать самый эффектный шпагат вместе с нами.

1. Как сделать так, чтобы в метро не садились рядом с тобой

Российская и азербайджанская гимнастка известна в сети своими «гибкими» роликами, в которых показывает, как может быть полезна растяжка в обычной жизни. И с ней не поспоришь! Например, таким способом можно обезопасить себя в метро, вирусы точно будут не страшны.

2. Домашняя тренировка Александры Солдатовой

Самоизоляция – не причина приостанавливать тренировки. Так решила и Александра Солдатова, поэтому продолжила занятия в домашних условиях. А с подписчиками девушка делится её самой красивой частью –роскошным шпагатом.

3. Эффектный шпагат на фоне заката

Дарья Денисова – 17-летняя девушка из Минска – прославилась яркой акробатикой. Свои трюки и упражнения она выкладывает в TikTok. Кстати, закончив школу, девушка решила закончить и с большим спортом, но тем не менее она продолжает работать тренером по стретчингу и демонстрировать гибкость, например, на фоне гор.

4. Новый способ поездки в метро от Ульяны Донсковой

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Ульяна Донскова тоже передвигается на общественном транспорте и делает всё, для того чтобы поездка прошла спокойно и незаметно. Например, скоротать время можно за чтением книг, а держаться за поручень – ногой. Главное, не держаться покрепче, чтобы унести тебя было не так-то просто.

5. Курортная растяжка Яны Кудрявцевой

Безусловно, небесного цвета купальник гимнастки Яны Кудрявцевой придаёт этому шпагату ещё больше привлекательности. Девушка считает, что забывать про свою форму не стоит даже на отдыхе за границей, поэтому тренирует растяжку прямо у отеля в Дубае.

6. Как закрыть багажник, если заняты руки

Дарья Спиридонова точно знает ответ на этот вопрос. Если ваши руки заняты двумя пушистыми друзьями – воспользуйтесь великолепной гибкостью.

7. Шпагат Дмитриевой в условиях карантина

Гимнастка Дарья Дмитриева не забывает о безопасности даже у условиях тотальной самоизоляции. Поэтому парные тренировки проходят в медицинских масках. Однако вид это даже не портит, а только добавляет изюминки на злобу дня.

8. Солнечная разминка на берегу озера

Как узнать время в солнечную погоду? Присоединиться к разминке Ульяны Донсковой. Ноги гимнастки, хоть и напоминают стрелки циферблата, точное время вряд ли подскажут, но вот забыть о нём ненадолго размеренная тренировка поможет на сто процентов.

9. Как закрыть кухонный шкаф ногой

Ещё один впечатляющий шпагат Солдатовой. Девушка легко справилась с тем, чтобы закрыть кухонный шкаф над головой без помощи рук. На карантине и не такое придумаешь.

10. Шпагат под крылом самолёта

Наглядное пособие о том, что делать, если опоздал на рейс. Тренироваться и снимать красивые ролики с улетающим от тебя самолётом. Кстати, кажется, у Самиры Мустафаевой почти получилось за него ухватиться.