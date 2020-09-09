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Перес Джепчирчир установила мировой рекорд в полумарафоне в Праге. Результат, фото, видео

Кенийка установила мировой рекорд в полумарафоне
Арина Забгаева Валерия Баринова
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Кенийка Перес Джепчирчир стала самой быстрой бегуньей в полумарафоне
О том, как выжать всё из себя и добиться лучшего результата.
Lifestyle / Тренды 0

Перес Джепчирчир вошла в историю как самая быстрая в мире бегунья-полумарафонистка после того, как установила рекордное время на беговом чешском полумарафоне в Праге.

Перес преодолела дистанцию за 1:05:34. Она побила предыдущий рекорд – 1:06:11, который установила Нетсанет Гудета из Эфиопии на чемпионате мира по полумарафону в 2018 году. И это был не первый рекорд Джепчирчир.

Начало карьеры и первые успехи

В феврале 2017 года спортсменка показала лучший результат на смешанном – соревнуются и мужчины, и женщины – полумарафоне в Рас-эль-Хайме в Объединённых Арабских Эмиратах, преодолев дистанцию в 21,1 километр за 1:05:06.

Бегом Перес увлеклась ещё в школе – в то время юная бегунья вдохновлялась достижениями Мэри Кейтани, кенийской атлетки, которая на тот момент была обладательницей мирового рекорда по полумарафону.

В забегах спортсменка начала участвовать в 2013 году в возрасте 20 лет. Началом её профессиональной беговой карьере стали две победы на дистанции в 10 километров в Южной Африке и третье место на марафоне в Кисуму в её родной Кении.

В 2014 году Джепчирчир решила переключиться на бег по пересечённой местности: в тот же год ей удалось поучить серебряную медаль на чемпионате Кении по кроссу – это была её первая серьёзная победа на национальном уровне.

Способности Перес заметила команда Джианни Демадонны – известного итальянского бегуна, специализировавшегося на кроссе. Тогда девушку начали приглашать на более масштабные забеги международного уровня. К концу 2014 года во Франции спортсменка выиграла три гонки подряд.

Полумарафон в Праге и новый мировой рекорд

Как Перес рассказала в интервью «Чемпионату», готовиться к сентябрьскому забегу она начала ещё в феврале. Хотя на тот момент её целью бы Бостонский марафон, который отменился из-за пандемии коронавируса.

Перес: Мне пришлось немного поменять систему. В последние дни перед стартом я чувствовала себя отлично, я знала, что была хорошо подготовлена, но, конечно же, немного волновалась. Просто ждала, когда всё произойдёт.

Чешский полумарафон оказался для спорстменки более чем удачным: ей удалось преодолеть дистанцию за кратчайшее время и установить новый мировой рекорд.

Перес: После забега я воодушевилась ещё больше, потому что знала, что пробежала хорошо. Я поставила рекорд среди женщин, и когда это поняла, была безумно счастлива. Выигрывать было целью всей моей жизни. Когда я бежала, я слушала только своё тело, свои ощущения и знала, что могу положиться только на себя.

И всем, кто хочет преодолеть первую дистанцию или, может быть, поставить новый рекорд, хочу сказать: верьте в себя и работайте над собой – тогда всё получится.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Reinaldo Coddou H./Getty Images for Hill+Knowlton Strategies/adidas

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