Не только для лица: зачем придумали маски для разных частей тела?

Тканевые маски для лица известны давно и широко используются в индустрии красоты. Огромный ценовой диапазон делает их доступными, а разнообразие тканевых масок позволяет каждый раз пробовать что-то новое. Бьюти-индустрия быстро реагирует на запросы аудитории и выпускает теперь маски не только для лица, но и для других частей тела. Эффективность средств остаётся под вопросом, но ради разнообразия своей бьюти-рутины их стоит попробовать.
Маска-патч от боли в суставах и синяков
Эта маска работает как местное обезболивающее. Производитель говорит, что патч можно носить до 12 часов. Средство поможет облегчить боль при ушибах или перенапряжении.
Однако в случае травмы не стоит полагаться только на маску – лучше не пренебрегать здоровьем и посетить врача, а средство сочетать с назначенным лечением.
Маска-патч для запястья
В маске содержится 10 мг гармона мелатонина, хмель и валериана, которые способствуют хорошему и спокойному сну. Патч нужно наклеить на запястье перед тем, как ложитесь спать.
Производитель предупреждает, что маска не заменит профессиональную помощь. Если у вас регулярная бессонница, стоит обратиться к специалисту.
Маска для живота
Маски для живота бывают нескольких видов: с термоэффектом – для уменьшения объёма и от растяжек при беременности. В первом случае, средство работает по принципу холодного обёртывания. А маски от растяжек – по аналогии с подобными кремами и маслами.
Хотя нельзя с точностью утверждать, что такие маски гарантированно избавят вас от растяжек, они как минимум помогут сделать кожу более увлажнённой и эластичной. Стоит помнить, что растяжки – это естественно для организма, и ничего страшного в них нет.
Маска для ягодичных мышц
Такие маски помогут решить сразу несколько проблем: они увлажнят кожу и обеспечат мягкое отшелушивание, а также помогут в борьбе с акне.
Кроме того, маски дают приятный охлаждающий эффект. А их яркий «инстаграмный» дизайн поднимает настроение и красиво смотрится на фото.
Маска для рук и стоп
Эти маски уже давно заняли свою нишу на бьюти-рынке. Если у вас сухая кожа рук или стоп, средство поможет решить эту проблему. Благодаря особым компонентам продукт аккуратно отшелушивает огрубевшую кожу и смягчает её.
Выпускают такие маски в виде перчаток и носочков.
Когда речь заходит об уходе за кожей, многие уделяют особое внимание лицу и совсем забывают о других частях тела. Однако делать этого не стоит – ухаживать за телом нужно ничуть не меньше, чем за за лицом.