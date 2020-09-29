Существуют вариации от боли в суставах, от растяжек и не только.

Не только для лица: зачем придумали маски для разных частей тела?

Тканевые маски для лица известны давно и широко используются в индустрии красоты. Огромный ценовой диапазон делает их доступными, а разнообразие тканевых масок позволяет каждый раз пробовать что-то новое. Бьюти-индустрия быстро реагирует на запросы аудитории и выпускает теперь маски не только для лица, но и для других частей тела. Эффективность средств остаётся под вопросом, но ради разнообразия своей бьюти-рутины их стоит попробовать.

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Маска-патч от боли в суставах и синяков

Эта маска работает как местное обезболивающее. Производитель говорит, что патч можно носить до 12 часов. Средство поможет облегчить боль при ушибах или перенапряжении.

Однако в случае травмы не стоит полагаться только на маску – лучше не пренебрегать здоровьем и посетить врача, а средство сочетать с назначенным лечением.

Маска-патч для запястья

В маске содержится 10 мг гармона мелатонина, хмель и валериана, которые способствуют хорошему и спокойному сну. Патч нужно наклеить на запястье перед тем, как ложитесь спать.

Производитель предупреждает, что маска не заменит профессиональную помощь. Если у вас регулярная бессонница, стоит обратиться к специалисту.

Маска для живота

Маски для живота бывают нескольких видов: с термоэффектом – для уменьшения объёма и от растяжек при беременности. В первом случае, средство работает по принципу холодного обёртывания. А маски от растяжек – по аналогии с подобными кремами и маслами.

Хотя нельзя с точностью утверждать, что такие маски гарантированно избавят вас от растяжек, они как минимум помогут сделать кожу более увлажнённой и эластичной. Стоит помнить, что растяжки – это естественно для организма, и ничего страшного в них нет.

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Маска для ягодичных мышц

Такие маски помогут решить сразу несколько проблем: они увлажнят кожу и обеспечат мягкое отшелушивание, а также помогут в борьбе с акне.

Кроме того, маски дают приятный охлаждающий эффект. А их яркий «инстаграмный» дизайн поднимает настроение и красиво смотрится на фото.

Маска для рук и стоп

Эти маски уже давно заняли свою нишу на бьюти-рынке. Если у вас сухая кожа рук или стоп, средство поможет решить эту проблему. Благодаря особым компонентам продукт аккуратно отшелушивает огрубевшую кожу и смягчает её.

Выпускают такие маски в виде перчаток и носочков.

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Когда речь заходит об уходе за кожей, многие уделяют особое внимание лицу и совсем забывают о других частях тела. Однако делать этого не стоит – ухаживать за телом нужно ничуть не меньше, чем за за лицом.