Идеальная кожа. Как австралийская модель избавилась от акне с помощью ПП

Проблемы с кожей беспокоят многих женщин и мужчин в любом возрасте. Воспаления, шелушения, дерматиты и другие изъяны могут появляться по разным причинам. Одно нужно знать наверняка — любое заболевание нельзя пускать на самотёк.
В 2018 году австралийская модель Джорджия Гиббс чуть ли не поставила крест на карьере из-за акне. Поначалу девушка боялась отвечать на видео-звонки от родственников, лишь бы они не спрашивали, что случилось с её лицом. Но она вовремя взялась за проблему и решила очистить организм, изменив привычное питание.
Почему у Джорджии Гиббс начались проблемы с кожей?
Два года назад девушка, казалось, достигла пика модельной карьеры. В начале 2018-го Джорджию пригласили сняться для журнала Sports Illustrated. Как известно, на его страницах появляются только самые перспективные модели, находящиеся в отличной физической форме.
Но радость от успеха длилась недолго. Из-за серьёзной болезни Гиббс перенесла операцию и восемь курсов антибиотиков. Они настолько сильно ударили по желудку и кишечнику девушки, что спустя месяц её лицо было полностью покрыто акне.
Я нервничаю, когда делюсь с вами этим. Пару месяцев назад я отказывалась встречаться с мамой и не выходила из дома, переживая из-за того, что другой человек скажет мне: «О, что случилось с твоим лицом?». Я знаю, что многие из вас прокручивают идеальные страницы в «Инстаграме». Модели несовершенны! Кроме тех, кто использует фильтры и фотошоп.
Модель не стала медлить и обратилась к врачу. Медики выяснили, что причиной воспалений послужили подкожные клещи — паразиты, вызывающие различные раздражения. Стало понятно, что для полного выздоровления Гиббс придётся в корне изменить рацион, обратиться к косметологу и заняться домашним уходом за лицом.
Какого рациона придерживалась модель?
Для того чтобы вернуть идеальную кожу, девушка регулярно посещала сеансы ферментотерапии у косметолога, ходила к врачу-натуропату, добросовестно выполняла все рекомендации и соблюдала диету. Джорджия на протяжении трёх месяцев не употребляла глютен, консерванты, кофеин, сахар и фруктозу. Модель привела пример здорового рациона на день.
|Приём пищи
|Блюдо
|Завтрак
|Смузи со шпинатом, капустой, сельдереем, огурцом,
кориандром и миндальным молоком.
Также девушка добавляла протеин на основе коллагена
и порошковую биодобавку для восстановления
желудка и кишечника
|Обед
|Авокадо, яйца и зелень
|Ужин
|Большой салат, заправленный яблочным уксусом, и суп
На сегодняшний день план питания девушки перестал быть таким строгим и скудным. И тем не менее она старается придерживаться принципов ПП и делится рецептами с аудиторией.
Прогресс налицо: к чему привело лечение?
Благодаря честному подходу к лечению Гиббс удалось вернуть себе здоровую кожу и снова появиться перед объективами фотографов. Но на этом положительные результаты борьбы с акне не кончились. Модель в целом начала вести более здоровый образ жизни. Теперь она регулярно занимается спортом и рассказывает подписчикам о способах приготовления любимых блюд и опыте ухода за кожей.
Кроме того, Джорджия и её коллега, модель плюс-сайз Кейт Уэсли основали бодипозитивное движение под названием AnyBody. Девушки с такими разными фигурами и жизненной историей побуждают тысячи женщин принимать себя такими, какие они есть, и любить своё тело вместе с его недостатками.