Супергерой в ванной: сантехник Дэйв Барнс накачался в погоне за американской мечтой

Он тренировался по 12 часов в день в надежде стать вторым Шварценеггером, но всё ещё работает «на вызовах».

Девять лет назад Дэйв Барнс был неприметным, худощавым парнем из штата Аризона. Сейчас он известный в социальных сетях культурист и сантехник по вызову. Невероятное перевоплощение бодибилдера вызвало бурную реакцию в интернете, количество его подписчиков в «Инстаграме» на сегодняшний день составляет 279 тысяч. Как изменилась жизнь худого подростка с большими мечтами?

Подражая кумирам

Дэйв с юного возраста мечтал быть актёром. В попытках стать похожим на своих кумиров, Дуэйна Джонсона и Арнольда Шварценеггера, он занялся культуризмом.

«Я хотел быть следующей кинозвездой,» – утверждал Барнс. Но, к сожалению, одних мышц оказалось недостаточно, и у Дэйва пока не раскрылся актёрский потенциал. Он не сдаётся и надеется, что сможет воплотить свою главную мечту в реальность. Совсем недавно бодибилдер поступил на актёрское отделение.

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Сантехник-супергерой

Мечтая о карьере актёра, Барнс начал работать сантехником, чтобы зарабатывать на жизнь. «Я люблю помогать людям, это моя страсть,» – говорит он. Бодибилдер натянул на себя ремень с инструментами и отправился помогать другим. Немного времени понадобилось для того, чтобы в городе все начали обсуждать молодого накаченного мастера.

Дэйв основал собственную компанию Muscle Tile, которая специализируется на ремонте. Большая часть клиентов – женщины. Сантехник-бодибилдер говорит, что одинокие домохозяйки часто стоят у него над душой и пытаются заигрывать. Но он остаётся верен своей супруге. Однако количество заказов от этого меньше не становится. Зачастую очередь приходится занимать за две недели.

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Популярность в соцсетях и внимание женщин

Американский культурист прославился в социальных сетях, как только поделился результатами своей трансформации. Сейчас он активно ведёт блог о жизни, питании, тренировках и бизнесе. Такая слава подарила ему возможность принять участие в реалити-шоу «Игры Титанов» на канале NBC.

Естественно, спортсмен получает бесчисленное количество комментариев и сообщений от представительниц женского пола. «Отрицательная сторона социальных сетей – все видят вас так, как хотят,» – уверяет Барнс.

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Любовь и поддержка

Важную роль в изменениях Дэйва сыграла его жена. Она поддерживала его, когда Барнс был далёк от «тела мечты». Супруги знакомы с самого детства и прошли долгий путь к совместному счастью. По словам Барнса, они никогда не переставали работать над отношениями. В своём «инстаграме» Дэйв регулярно выкладывает фотографии с любимой и благодарит её за поддержку.

Трудно сказать какой именно путь ждёт супергероя-сантехника, но пока он продолжает заниматься бизнесом и поддерживает себя в отличной физической форме. Кто знает? Может, совсем скоро его имя будет также известно, как и Арнольда Шварценеггера.