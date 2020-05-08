Вечный спор. Кто круче: Шварценеггер или Сталлоне

Терминатор, Джон Рэмбо, Конан Варвар, Рокки… Самые брутальные и беспощадные к врагам герои боевиков были воплощены на экранах Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне. Так кто же из них круче? Вопрос риторический, но не теряющий актуальности.

Пожалуй, для мальчишек из 80-х и 90-х не было более принципиального спора. Тем более в пользу каждого можно легко привести железобетонные аргументы.

Спорт и физические данные

По физическим данным Арни превосходит своего друга и коллегу Сильвестра. Шварценеггер выше на 8 см и в молодости был заметно тяжелее. В плане спортивных достижений Сталлоне тоже не может тягаться с визави. Арнольд пришёл в кино благодаря бодибилдингу, где ему не было равных. Австрийский культурист пять раз завоевал титул «Мистер Вселенная» и семь раз выигрывал конкурс «Мистер Олимпия». Сталлоне в юности увлекался боксом, но к успехам Рокки Бальбоа и близко не подбирался. Тем не менее, бойцовская подготовка у Сильвестра всё-таки получше, чем у бодибилдера Шварценеггера.

«Арни клонировали». Внебрачный сын Шварценеггера стал таким же качком, как его отец Джозеф Баэна потрясающе похож на звёздного отца. В отличие от законных детей.

Начало карьеры в кино

В кино оба героя дебютировали в 1970 году. Арни снялся в картине «Геркулес в Нью-Йорке», где весь фильм проходил с голым торсом, а вот стартовая работая Сталлоне связана с пикантной подробностью: его первым опытом съёмок был порнофильм «Итальянский жеребец».

Сильвестр в отличие от Арнольда получил полноценное актёрское образование. С 14 лет он играл в театре, а затем окончил факультет драматического искусства университета в Майами. Шварценеггер же в это время служил в австрийской армии, после чего работал фитнес-тренером в Мюнхене, а вот Сталлоне от военной службы благополучно «откосил».

Уже после выбора в пользу кинематографа лучшему культуристу планеты пришлось брать уроки актёрского мастерства. Прежде всего, чтобы избавиться от жуткого немецкого акцента и получать роли с длинными диалогами. Кроме того, для съёмок Арни приходилось сбрасывать вес, чтобы выглядеть на экране более естественно. Широкой популярности в качестве актёра ему пришлось ждать 12 лет – до выхода в прокат «Конана Варвара».

Звёздный час Сталлоне наступил на шесть лет раньше, причём колоритный молодой человек не стал полагаться на удачу, а взял судьбу в свои руки. Сильвестр написал сценарий первого «Рокки» и согласился продать его киностудии всего за один доллар. Естественно, при условии, что главная роль достанется самому сценаристу. Дерзкий план начинающего актёра сработал, за что за ним на всю жизнь закрепилось прозвище «Слай», в дословном переводе «хитрый».

Фильмография и награды

Кинокарьера Сталлоне получилась более плодотворной. На данный момент Слай снялся в 76 фильмах, а в послужном списке Арнольда 56 ролей. Во-первых, Сильвестр считался более разноплановым актёром, что позволяло ему чаще сниматься в комедиях и драмах. Во-вторых, с 2003 по 2011 год Шварценеггер почти не работал в кино, поскольку был губернатором Калифорнии.

По числу кинопремий тоже впереди Сильвестр. После «Рокки» он был номинирован на «Оскар» и «Золотой Глобус» и как актёр, и как сценарист, а спустя почти 40 лет эта же роль принесла ему «Золотой Глобус» и номинацию на «Оскар» за фильм «Крид: Наследие Рокки». У Шварценеггера же из серьёзных наград только «Золотой Глобус» в номинации дебют за малоизвестный фильм «Оставайся голодным» 1976 года.

Правда, в карьере Сталлоне есть и факт, который говорит, что далеко не все его работы были шедеврами. Сильвестр является абсолютным рекордсменом по количеству номинаций на антипремию «Золотая малина». 31 раз он оказывался среди номинантов и одержал 11 побед, а вдобавок был признан худшим актёром XX века. Арнольда не самая приятная награда тоже не обошла стороной – 8 номинаций и звание «худшего неудачника за 25 лет».

Деньги и слава

Если в актёрском плане Сталлоне можно признать чуть-чуть более успешным, то по глобальной известности значительно впереди Шварценеггер. Когда у Сталлоне вся жизнь плотно связана с кинематографом во всех его проявлениях, Арнольд до сих пор остаётся кумиром всех культуристов мира, а заодно сделал успешную карьеру в бизнесе и политике. Точных данных по состоянию героев боевиков в открытом доступе нет, но в 2019 году эксперты оценивали капитал обоих примерно в $ 400 млн. При этом, встречается так же и информация о миллиардном состоянии Шварценеггера.

Киноубийства

И в заключение, наверное, самый объективный критерий для сравнения двух мегакрутых актёров, ставших знаменитыми благодаря беспощадному уничтожению злодеев. Так вот, Сталлоне за долгую экранную жизнь лишил жизни уже более 550 человек. Шварценеггер очистил планету от 509 негодяев. При этом по количеству экранных убийств в среднем за фильм лидирует Арнольд, а рекорд по истреблению кинонечести в одной картине принадлежит Сталлоне – в четвёртой части Рэмбо он «положил» 236 врагов.