«Генетическое чудо»: как выглядит звезда бодибилдинга 90-х Шон Рей?

В 90-х годах имя американца Шона Рея было на слуху не только на его родине, но и во всём мире. Начав карьеру бодибилдера в 18 лет, он блестяще показал себя на юниорских соревнованиях и в 1988 году получил возможность выступить на турнире «Мистер Олимпия». Тогда Шон занял лишь 13-е место. «Я был слишком неопытным, устал от бесконечных переездов, а кроме того, был просто поражен тем желанием стать лучшими, которое излучали участники ”Олимпии“», – признавался он в одном из интервью.

Неудачный дебют заставил юного культуриста тренироваться ещё усерднее и в 1990-м году он попал в тройку сильнейших турнира. С тех пор вплоть до 2001 года Рей входил в пятёрку лучших среди участников «Мистер Олимпия».

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Удивительные пропорции и эстетичный рельеф

«Генетическое чудо» – именно такое прозвище дали Рею фанаты. Всё потому, что тело бодибилдера отличалось пропорциональностью прокачанных мышц, его считали одним из самых эстетичных. Соревновательный вес Рея не превышал 100 кг, варьируясь в пределах 93-97 кг. При этом масса других участников достигала 110 кг и больше.

Несмотря на такую разницу бодибилдер составлял достойную конкуренцию на соревнованиях благодаря качеству тела. Он имел отточенный рельеф и прекрасные пропорции. Самым «сильным» местом Шона Рея считался пресс: симметричный и рельефный. А благодаря тонкой талии его фигура смотрелась ещё гармоничнее.

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Конец профессиональной карьеры и личная жизнь

Культурист завершил спортивную карьеру в 2001 году, разочаровавшись в объективности судей. Рей вспоминает: «Был реальный шанс победить на Олимпии в 1994-м. Дориан после травмы руки мне уступал, но я не знал, что в моду вошла сверхмасса. Тушки бройлеров в 1,5 центнера ценились выше эстетики».

Сейчас Шон уже не имеет былого рельефа. Для его поддержания необходимы ежедневные усердные тренировки и строгое следование плану. Но экс-бодибилдер продолжает следить за фигурой, регулярно занимается спортом и в целом ведёт активный образ жизни.

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В 2003 году бодибилдер женился, в браке у него родились две дочери. Сейчас Шон продвигает молодых спортсменов, выступает на телевидении и радио, а также занимает должность главного редактора издания Digital Muscle.