Майкл Б. Джордан получил это звание не только за красивые глаза. Его форме можно позавидовать.

Как самый сексуальный мужчина 2020 года работает над своим телом?

По версии журнала «People», самым сексуальным мужчиной 2020 года стал Майкл Б. Джордан. Он известен по ролям в «Чёрной пантере», «Криде» и «Фантастической четвёрке». Одним из решающих факторов, сделавшим его несомненным победителем, стало прокачанное тело. С чего начинал Джордан и как ему удаётся поддерживать себя в потрясающей физической форме?

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Актёр утверждает, что в детстве его часто дразнили. Чтобы дать отпор обидчикам, он начал заниматься спортом. Сейчас Майкл уже не может представить свою жизнь без тренировок.

Джордан не раз признавался, что именно стресс «мотивирует» его ходить в спортзал. «Я думаю о том, что меня беспокоит, от чего хочу избавиться после тренировки», – говорит актёр. После физических нагрузок назойливые мысли перестают его тревожить. По мнению Майкла, спорт помогает абстрагироваться от негативных эмоций.

Белковая диета

Каждое утро Джордан начинает с большой тарелки мяса и яиц. Буквально два часа спустя его можно увидеть с порцией курицы или рыбы. Разумеется, он включает в рацион и клетчатку. Перекусы актёра преимущественно состоят из овощей и фруктов. Но главный секрет успешных тренировок – это достаточное количество белка.

Важно отметить, что тренер заставляет актёра есть регулярно и небольшими порциями – примерно каждые 30 минут.

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Боксёр на экране и в жизни

Спарринги на ринге стали неотъемлемой частью жизни Майкла. «Стоило мне только надеть перчатки, как я сразу понял: стопроцентное попадание, я на своём месте», – делится актёр.

Во время съёмок «Крида» ему приходилось много тренироваться, чтобы быть в состоянии продержаться на ринге весь день. Кроме того, понадобилось время и немало усилий, чтобы изучить и выполнить различные боксёрские движения. «Мы много боксировали, потому что хореография требовала большой подготовки», – вспоминает Джордан.

После окончания съёмок он не бросил бокс и продолжает заниматься этим видом спорта.

Шесть дней в неделю

Тренировки Майкла для фильма «Крид 2» проходили регулярно, на отдых отводились лишь одни сутки. Начинал он с кардио от 45 до 60 минут, затем делал отжимания и четыре подхода на сгибания рук с гантелями. Позже переходил к прыжкам, приседаниям и непосредственно боксу.

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Актёр верит, что каждое начатое дело нужно доводить до конца. «Всегда доделывайте упражнения и никогда не пропускайте сеты», – советует он. Добиться впечатляющих результатов ему удалось в первую очередь благодаря самодисциплине. Майкл давно отказался от вечеринок и бессонных ночей. Он никогда не перестаёт работать над собой и считает, что спорт – это необходимость.