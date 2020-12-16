Как закалялась сталь: 6 спортсменов со сложной карьерой и сильным характером

Далеко не у всех атлетов карьера складывается из сплошных достижений. Бывают и падения, и дикая несправедливость, и внезапные обстоятельства, которые мешают двигаться к лучшим результатам. Но для тех, кто по-настоящему влюблён в дело, преграды становятся лишь этапом на пути к победам. Вместе с компанией «Роснефть» рассказываем истории спортсменов с сильным характером. Однажды судьба подкинула им тяжёлые испытания, но теперь имена этих людей знакомы болельщикам со всего мира.

Спорт: футбол.

Фото: Manuel Queimadelos Alonso/Getty Images

В сезоне-2009/2010 Эрик был основным левым защитником «Барселоны» и в грядущем матче с мадридским «Атлетико» должен был достойно выступать за свою команду. Но француза подкосил свиной грипп. Абидаль восстановился достаточно быстро и в том же сезоне вернулся в строй. Однако в 2011 году ему поставили страшный диагноз — рак печени.

Многие думали, что болезнь положит конец карьере футболиста. Но на поле он снова вышел, причём всего через полтора месяца после курса химиотерапии. На 90-й минуте матча с «Реалом» тренер ввёл Эрика в игру. Трибуны встали, весь стадион встречал спортсмена громкими аплодисментами. Вскоре Абидаль выступал в победном для каталонцев финале Лиги чемпионов и первым поднял над головой заветный трофей.



Ещё спустя полгода Эрика ждала серьёзная операция по трансплантации печени. О том времени футболисту тяжело вспоминать: «Это боль, которую я запомнил на всю жизнь». Но даже после тяжёлого и длительного периода восстановления он наконец смог возобновить тренировки с «Барсой», а после был свободным агентом, пока не завершил карьеру в 2014-м.

Спорт: баскетбол.

Фото: Focus on Sport/Getty Images

Ноябрь 1991 года — время, которое пошатнуло НБА и всю Америку в целом. На пресс-конференции 7 ноября один из самых амбициозных баскетболистов мира заявил, что болен ВИЧ и завершает карьеру. Вирус у Мэджика диагностировали во время планового обследования перед началом сезона. «Когда он вошёл в дом, у него было странное выражение на лице. Я подумала, что кто-то умер,» — такое воспоминание о том роковом дне остались у Куки, жены Ирвина. Несмотря на диагноз мужа, она и их ещё не родившийся на тот момент ребёнок оказались полностью здоровыми.

Баскетболист не опустил рук, а, напротив, стал открытым борцом с заболеванием. Он создал специальный Фонд Мэджика Джонсона, занялся благотворительностью, входил в национальную комиссию по борьбе со СПИДом, а позже был назначен послом мира ООН. Об Ирвине даже высказался экс-президент США Джордж Буш:

По мне Мэджик герой, герой для всех, кто любит спорт.

И всё-таки без баскетбола Джонсон жить не смог. Хоть некоторые игроки были против его возвращения, благодаря выбору фанатов Ирвин вошёл в стартовую пятёрку матча всех звёзд НБА и принёс команде победу. А летом 1992 года получил вызов в состав сборной для участия в Олимпийских играх. Об этой сборной позже отзывались как о настоящей «Команде мечты». Она же, к слову, и взяла золото. Каждый раз, когда баскетболист появлялся на площадке, публика встречала его овациями.



Спустя десять лет и вовсе произошло чудо. Во время очередной медицинской проверки врачи не обнаружили следы ВИЧ-инфекции в крови Мэджика. Он смог одолеть не только множество предрассудков относительно вируса, но и первым в мире победить его.

Спорт: футбол.

Фото: Getty Images

Когда смотришь на Месси сейчас, трудно поверить, что когда-то у него были серьёзные препятствия на пути к цели. В детстве аргентинец легко забивал по 10-12 мячей за матч, играя за «Ньюэллс Олд Бойз», а в награду получал шоколадное печенье. Но в девять лет у Лионеля обнаружили дефицит гормона роста — достаточно редкое заболевание. Все сверстники росли, а этот гениальный мальчишка оставался ростом в 127 см. «Я был самым маленьким на поле, самым маленьким в школе, самым маленьким во дворе», — говорил Месси. В будущем это могло преградить ему путь в любой топовый клуб.



При таком диагнозе обычно назначают инъекции гормона роста. Юный Лионель был вынужден каждый день на протяжении двух с половиной лет делать уколы в ногу. На третьем году лечения кризис в Аргентине стал настолько ощутимым, что курс в родной стране пришлось прекратить и срочно искать иной выход. Ведь если бы футболист окончательно перестал принимать гормон, то был бы значительно ниже.



К счастью, Месси помогли предприниматели из Буэнос-Айреса, они же познакомили мальчика с представителями «Барселоны», а главное — с Жозепом Марией Мингельей. Он разглядел в Лионеле талант и дикое стремление к лучшим результатам.

Казалось, что Лео пришёл к нам с невероятной планеты, где рождаются исключительные люди.

Спорт: хоккей.

Фото: Getty Images

К 1993 году Марио считался лидером «Питтсбург Пингвинз» и одной из самых ярких звёзд НХЛ. В его коллекции аж два Кубка Стэнли. Радужную карьеру разрушил внезапно обнаруженный комок под кожей на шее — Лемье поставили диагноз «лимфома Ходжкина». Тяжело представить, каков был шок — и это после операции на спину и тяжёлой инфекции… Заболевание крови сопровождалось такой невыносимой болью в позвоночнике, что порой после матчей Марио подолгу сидел в экипировке и не мог самостоятельно переодеться.



Агрессивный курс терапии позволил Лемье вернуться на лёд спустя два месяца. Тогда же «Пингвинз» одержали 17 побед кряду, а сам форвард завоевал титул лучшего бомбардира сезона. Но проблемы не отступали. В сезоне-1993/1994 пришлось удалять вторую грыжу в позвоночнике, а после справляться с анемией, пропустив ещё и сезон-1994/1995. Мало кто верил, что Супер Марио когда-либо сможет возобновить карьеру.



Но он сделал невозможное: в 1995-м вновь надел коньки с мыслью отыграть 60 матчей за чемпионат. Кто же знал, что этот гений осилит на 10 матчей больше задуманного, наберёт 161 очко, выиграет олимпийское золото и по завершении карьеры станет совладельцем своего же клуба. Лемье искренне считал, что самое важное в жизни — оставаться позитивным.

Наташа Ковачевич

Спорт: баскетбол.

Фото: instagram.com/nacika7/

Наташа была звездой сербского баскетбола: выросла в спортивной семье, результативно играла за «Партизан», «Вождавац» и «Црвену Звезду», а также трижды выступала за сборную в категории до 16 лет. В 2013 году девушкой заинтересовался иностранный клуб — венгерский «Дьор», с которым она отправилась в судьбоносную поездку на товарищеский матч. Он так и не состоялся. Автобус с игроками, тренерами и менеджерами «Дьора» попал в страшную автокатастрофу. У 19-летней баскетболистки были сильно повреждены обе ноги, одну из них пришлось ампутировать ниже колена.



Спустя неделю после операции Наташа вернулась на родину, где начала долгий процесс восстановления. А история, произошедшая с Ковачевич, разлетелась по разным странам. Помочь ей вызвались медики из Франции, они же разработали уникальный протез. Всё это обошлось бы семье сербки недёшево, если бы не баскетбольный мир, который не оставил Наташу в беде.



Благодаря неимоверным усилиям и двум годам реабилитации она смогла встать на ноги и продолжила играть в баскетбол на профессиональном уровне наравне с другими игроками. Ковачевич подписала контракт с «Црвеной Звездой», а в 2015 году выиграла Кубок Сербии. Правда, сразу после финала девушка объявила о завершении карьеры. Но осталась с белградским клубом ещё на сезон в роли директора, а потом решила посвятить время изданию автобиографии «Шаги» и документальному фильму «Прыжок».

Франсис Нганну

Спорт: ММА.

Фото: Josh Hedges/Zuffa LLC/Zuffa LLC via Getty Images

Что такое нищета, Франсис знает не понаслышке. Звезда ММА родился в камерунский деревне Батье и уже в 12 лет работал на песчаном карьере. Денег не хватало даже на еду, не говоря уже о получении образования. «Вы не можете понять, что это такое, когда полжизни просыпаешься утром и твоя единственная мечта — поесть сегодня,» — однажды сказал Нганну. И всё-таки с боксом он успел познакомиться именно на родине.



Постепенно Франсис смог накопить на билет до Парижа, во Францию он улетел в 26 лет. Мужчина настолько хотел стать профессиональным бойцом, что в чужой стране резал овощи в обмен на пропитание, нередко спал на улице, но любимым делом продолжал заниматься. Африканца опекала организация, помогающая нищим, а один из её сотрудников привёл парня к тренеру по ММА. Тут-то и начался карьерный рост Нганну: сначала он попробовал себя в смешанных единоборствах, а позже взошёл на вершину рейтинга UFC, покорив публику и судей мощными нокаутами.

Стремясь к невозможному: Шон Шварнер покорил высочайшие пики мира с одним лёгким О человеке, который дважды победил рак и поднялся на семь горных вершин.

Стойкости и волевым качествам этих спортсменов точно можно позавидовать. Ведь чтобы добиваться в спорте высоких достижений, нужно быть готовым к постоянной работе над собой, преодолению препятствий, бескомпромиссности и поиску энергии внутренней силы. Так, компания «Роснефть» путём многолетнего опыта и стремления к идеальному продукту разработала топливо Pulsar, которое высвобождает запас энергии внутренней силы двигателя и способствует улучшению динамики автомобиля за счёт эффективной очистки топливных элементов. Оно обеспечивает стабильную и надёжную работу топливной системы всех типов бензиновых двигателей.

В основе линейки — формула моющих компонентов, которая поддерживает чистоту двигателя даже в процессе длительной эксплуатации. Топливо удаляет до 84% имеющихся отложений на выпускных клапанах и поддерживает чистоту инжекторов в двигателях с прямым вспрыском. Pulsar — топливо высоких достижений!