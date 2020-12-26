Вечно молодой, вечно веган: как Джареду Лето удаётся хорошо выглядеть?

Актёру почти 50, а он всё ещё в отличной форме.

Джаред Лето – американский музыкант и актёр, известный ролями в кинокартинах «Господин Никто», «Далласский клуб покупателей» и «Реквием по мечте». В 49 лет он выглядит на все 25, отчего поклонники уверены – Лето продал душу дьяволу. Но в действительности его секрет довольно прост. Как же актёру удаётся сохранять «вечную» молодость?

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Веганство

Лето – веган, а это означает, что он избегает продуктов животного происхождения, в том числе мяса, рыбы, молока и яиц. Основу его рациона составляют фрукты, овощи, сложные углеводы и орехи. Актёр уверен, что здоровое питание – единственный способ выжить при утомительной работе, гастролях и длительных поездках. Поэтому он придерживается диеты с высоким содержанием углеводов и низким содержанием жиров. А белки получает из растительных источников, а не из мяса и молочных продуктов.

Уже более 20 лет Джаред гордо называет себя веганом, хотя и не отрицает факта, что переодически устраивает читмилы.

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Спорт в удовольствие

Лето регулярно занимается в спортивном зале, но что действительно приносит ему удовольствие, так это йога и медитации. По словам актёра, это помогает снять стресс и укрепить мышцы корпуса. Кроме того, силовым тренировкам он предпочитает прогулки, езду на велосипеде и скалолазание.

Здоровый сон

Неоднократно в интервью музыкант говорил о пользе длительного сна. Несмотря на насыщенный график, он всегда даёт организму отдохнуть и спит не менее восьми часов в сутки. «Я верю в то, что сон – это незаменимый компонент в жизни многих людей. Иногда к нему относятся халатно, считают, что это ”одноразовый“ ресурс, но я думаю, что он очень важен», – утверждает Лето.

Непредсказуемость и риск

Один из лучших способов сохранить молодость – найти подходящий образ. У Джареда он яркий и непредсказуемый, как в узорах, так и в цветах. В одежде он любит и многослойность, и элегантность, никогда не отстаёт от трендов.

Кроме того, Лето не боится экспериментировать с волосами. Актёр может отрастить их до плеч, а затем коротко отрезать и покрасить в розовый. У него нет страха выглядеть слишком вычурно или «молодёжно».

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Возраст определяется не внешним видом, а состоянием души. Секрет молодости Джареда Лето – здоровое отношение к своему телу и внутренняя, «душевная» юность.