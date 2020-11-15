Чем отличаются вегетарианцы, веганы и сыроеды?

Стоит знать, чтобы не обидеть никого из них.

В современном мире вегетарианство стало целым культом. С каждым годом открывается всё больше кафе и магазинов специально для людей, придерживающихся этого типа питания. Однако на слуху также и другие названия – веганство и сыроедение. Людям, не придерживающимся ни одной из этих диет, разница между ними может показаться размытой, но на самом деле всё довольно просто.

Что такое вегетарианская диета?

Вегетарианец – это тот, кто не ест мясо, птицу, дичь, рыбу, моллюсков или другие продукты, которые подразумевают убийство животных.

Фото: istockphoto.com

Вегетарианские диеты содержат большое количество фруктов, овощей, злаков, бобовых, орехов и семян. Включение молочных продуктов и яиц зависит от того, какого именно типа питания вы придерживаетесь.

К наиболее распространённым относятся:

лакто-ово-вегетарианцы: не употребляют мясо животных, но могут есть молочные и яичные продукты;

лакто-вегетарианцы: исключают мясо и яйца, но позволяют себе молочные продукты;

ово-вегетарианцы: избегают всех продуктов животного происхождения, кроме яиц;

веганы: отказываются от любой пищи животного происхождения.

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Те, кто не ест мясо или птицу, но употребляет рыбу, считаются пескатарианцами. Хотя пескатарианцы иногда называют себя вегетарианцами, они всё же едят мясо животных. А значит, фактически они не подпадают под определение вегетарианства.

Что такое веганская диета?

Веганство сегодня определяется как образ жизни, при котором максимально исключаются все формы эксплуатации животных. Сюда входит их убийство ради пищи и использование в любых других целях.

К наиболее распространённым типам веганства относятся следующие.

Диетические веганы: избегают еды животного происхождения в рационе, но продолжают использовать другие продукты, предполагающие эксплуатацию животных, например, косметику и одежду.

Веганы, питающиеся полностью натуральной пищей: их диета богата цельными продуктами, такими как фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые, орехи и семена.

Фастфуд-веганы: используют обработанные веганские продукты, такие как веганское мясо, картофель фри, замороженные обеды и десерты, включая печенье Oreo и немолочное мороженое.

Сыроеды-веганы: едят только сырые или приготовленные при температуре ниже +48 °C продукты.

Фото: istockphoto.com

Веганская диета исключает не только мясо животных, но и молочные продукты, яйца и ингредиенты животного происхождения. К последним относятся желатин, мёд, кармин, пепсин, альбумин, казеин и некоторые формы витамина D3. Также веганы не носят мех, кожу, шерсть, пух и не используют косметику или химические продукты, протестированные на животных.

Сторонники этой идеологии предпочитают избегать всех побочных продуктов животного происхождения, поскольку считают, что это оказывает наибольшее влияние на их здоровье и окружающую среду. К тому же, по их мнению, животные имеют право быть свободными от использования людьми в любых целях, будь то еда, одежда, наука или развлечения.

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Что такое сыроедение?

Рацион сыроедов состоит в основном из сырых и необработанных продуктов. К наиболее распространённым видам сыроедения относятся следующие.

Сыроеды, исключающие все продукты животного происхождения: уделяют особое внимание только растительной пище.

Сыроеды-вегетарианцы: придерживаются сырой вегетарианской диеты, которая включает растительные продукты, сырые яйца и необработанные молочные продукты.

Всеядные сыроеды: придерживаются сырой всеядной диеты, которая допускает растительную пищу, сырые продукты животного происхождения, а также сырое или сушёное мясо.

Фото: istockphoto.com

Пища считается сырой, если она не нагревалась выше +40...+48 °C. Её нельзя очищать, пастеризовать, обрабатывать пестицидами или иным образом. Вместо этого диета допускает несколько альтернативных способов приготовления: выжимание сока, смешивание, обезвоживание, замачивание и проращивание.

Как и в веганстве, основу рациона обычно составляет растительная пища: фрукты, овощи, орехи и семена. Тем не менее некоторые также употребляют сырые яйца и молочные продукты. Реже включают в меню сырую рыбу и мясо.

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Сторонники этой диеты считают, что приготовление пищи вредно для здоровья, потому что в процессе разрушаются естественные ферменты в продуктах, снижается содержание питательных веществ и «жизненная сила», которая, по мнению сыроедов, присутствует во всех сырых – или «живых» – продуктах.

Фото: istockphoto.com

Получается, сыроедение – разновидность веганства, в то время как само веганство – один из видов вегетарианства. Отказавшись от мяса, но тщательно планируя диету можно потреблять практически все необходимые элементы при любом из этих планов питания. А если сложно сделать рацион разнообразным, в сети есть готовые меню на неделю или даже месяц вперёд.

Но если вы всё-таки решились отказаться от продуктов животного происхождения, лучше всего проконсультироваться с нутрициологом, чтобы точно не упустить необходимые для организма вещества.