В России коллекция появится вскоре после Нового года.

В горы на люксе: Gucci представил коллаборацию с The North Face

Один из крупнейших люксовых брендов Gucci представил совместную коллекцию с The North Face, которые специализируются на создании функциональных вещей для активного отдыха. Gucci – не первый модный дом, решившийся на спортивную коллаборацию. Недавно Dior выпустил горнолыжную экипировку, а Louis Vuitton – линию одежды совместно с НБА. Что вошло в коллекцию и когда Gucci x The North Face появятся в бутиках?

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Совестный проект бренды анонсировали в сентября 2020 года. Тогда в аккаунтах Gucci в TikTok и «Инстаграме» появился короткий тизер, который сразу же привлёк всеобщее внимание. Всё-таки Gucci остаётся одним из топовых представителей люкса, а The North Face – история о функциональности, практичности и удобстве. Коллекцию представили спустя три месяца в преддверии Нового года. И, судя по всему, ожидания тех, кто следит за трендами, оправдались.

В первый дроп вошли дутые жилеты, пуховики, пальто, дождевики, стёганые куртки, бомберы и флисовые толстовки. Акцент всей линейки, разумеется, сделан на верхней одежде. Дизайн вдохновлён архивными силуэтами The North Face 1970-х, цветовая гамма тоже отсылает к той эпохе.

Также в рамках коллаборации выпустили разноплановые футболки, рубашки и свитшоты – все с объединённым логотипом Gucci x The North Face.

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Функциональность и экологичность

TNF уделяет особое внимание функциональности одежды и аксессуаров. Так, вместе с Gucci бренд презентовал ботинки для высокогорного туризма с прочной и устойчивой подошвой Goodyear. Модель будет доступна в трёх цветах: коричневом, чёрном и кремовом.

Яркие рюкзаки созданы специально для походов: много карманов для полезных мелочей, крепления для верёвок, вместительное отделение. Две модели представлены в большом и очень большом размере и в восьми разных цветах. Кроме того, в продажу поступит и объёмная поясная сумка, она так же доступна в нескольких расцветках.

Gucci не забыли и об экологичности. Рюкзаки и сумки сшиты из особого эконейлона – его получают после переработки старых рыболовных сетей и ковров. А верхнюю одежду сделали из архивных тканей TNF.

Когда и где появится коллекция?

Сначала коллаборацию запустят в Китае: 29 декабря начнутся продажи в поп-апе Gucci Pin в Пекине. На официальном сайте Gucci вещи появятся чуть позже.

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В России коллекцию Gucci x The North Face можно будет найти в итальянском бутике в ЦУМе с 11 по 31 января, а с 1 февраля – во всех магазинах бренда.