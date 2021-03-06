Прокатиться по трассе Формулы-1 вместе с Айртоном Сенной или выйти на ринг против Мохаммеда Али? Выбор за вами.

Назад в прошлое: 6 документальных фильмов о спорте

Художественные фильмы о спорте зачастую яркие, зрелищные и красивые. И хотя вы наверняка симпатизируете главным героям, всё же они вымышленные. Совсем другое дело – документальное кино. Оно позволяет прожить ключевые моменты из жизни легенд мирового спорта вместе с ними. Мы собрали 6 лучших фильмов – едва ли вам удастся удержаться от мурашек.

Вижу цель – не вижу препятствий: 10 фильмов о настоящих мужчинах Они никогда не сдавались и шли к своей цели, несмотря ни на что.

«Сенна» (2010)

Рейтинг на КиноПоиске: 8.4.

Фото: Кадр из фильма «Сенна»

В центре повествования – Айртон Сенна, лучший бразильский автогонщик, изменивший мир Формулы-1, и кумир миллионов. Фильм рассказывает о непростом пути мировой звезды: начиная с детского карта и заканчивая трагической гибелью на трассе итальянского Гран-при.

«Русская пятёрка» (2018)

Рейтинг на КиноПоиске: 8.5.

Фото: Кадр из фильма «Русская пятёрка»

Захватывающая история о пятерых выдающихся советских хоккеистах, которые разбивали железный занавес клюшками и шайбами. Они эмигрировали в США на рубеже 1980-1990-х и выступали за клуб «Детройт Ред Уингс». Спортсмены навсегда изменили НХЛ.

Заряд мотивации: 5 новых фильмов о спорте, которые стоит ждать Лыжи, сёрфинг, бокс, футбол и сумо – выбираем то, что по душе.

«Лев Яшин – номер один» (2018)

Фото: Кадр из фильма «Лев Яшин – номер один»

Кадры из хроники и интервью с современниками расскажут о драматических и непредсказуемых поворотах судьбы величайшего вратаря ХХ века. Лев Яшин — непревзойдённый голкипер, который оставил след не только в истории мирового спорта, но и в сердцах миллионов людей.

«Лицом к лицу с Али» (2009)

Рейтинг на КиноПоиске: 8.1.

Фото: Кадр из фильма «Лицом к лицу с Али»

Картина представляет легенду бокса Мохаммеда Али глазами бойцов, выступавших против него. Откровенные истории вперемешку с кадрами документальной съёмки создают яркий и живой образ великого американского боксёра.

Самые ожидаемые фильмы про спорт в 2021 году Киноновинки, на которые стоит обратить внимание.

«Диего Марадона» (2019)

Рейтинг на КиноПоиске: 7.7.

Фото: Кадр из фильма «Диего Марадона»

История о головокружительных взлётах и болезненных падениях Диего Марадоны. Харизматичный аргентинец был гениальным игроком на поле, а за его пределами получил мировую известность и миллионы поклонников. Но насколько высокую цену футболист заплатил за то, что любил побеждать вопреки всему?

«Правило кубертена» (2017)

Фото: Кадр из фильма «Правило кубертена»

Документальная лента рассказывает о ярком спортивном скандале последнего десятилетия — дисквалификации всех российских легкоатлетов в ноябре 2015 года. В основу фильма легла история Алексея Фёдорова – спортсмена и противника применения допинга, который прошёл через состояние шока и непринятия.