Заряд мотивации: 5 новых фильмов о спорте, которые стоит ждать

Фильмы о спорте – это не только проведённое за просмотром время, но и мотивация, ведь истории успеха заставляют и самого встать с кресла и заняться собой. Начало 2021 года порадует сразу несколькими новинками с историями о выдающихся спортсменах и их мечтах.
Жанр: биографический. Премьера в России: 4 марта 2021.
Фото: Кадр из трейлера
Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает об обычной девочке Лене из Магадана. Несмотря на все трудности, ей удалось достичь высочайших вершин в лыжном спорте и впервые в истории выиграть пять золотых медалей из пяти возможных на Чемпионате мира в Норвегии в 1987 году.
«Она – океан»
Жанр: документальный. Премьера в России: 4 марта 2021.
Фото: Кадр из трейлера
Глазами главной героини – индонезийской девочки по имени Чинта Хэнсел – зритель узнаёт истории девяти женщин разных возрастов. Они родились в разных уголках планеты и очень отличаются друг от друга, но их всех сближает одно – любовь к океану.
Жанр: спортивный, семейный, драма. Премьера в России: 6 мая 2021.
Фото: Кадр из трейлера
Витя Касаткин – главный герой фильма, увлекается японской борьбой сумо. Но это не обычное детское хобби. Его мечта – попасть на юношеский турнир в Японию. Там живёт его отец, который восемь лет назад был вынужден уйти из семьи и переехать.
«Нефутбол»
Жанр: комедия, спорт. Премьера в России: 2021 год.
Фото: Кадр из фильма
Это история о женской спортивной команде, которую после ряда неудач решили закрыть. Даня Белых, главная героиня, как капитан не может этого допустить и решает собрать команду из школьных подруг, с которыми они когда-то играли вместе.
Жанр: спортивный, драма. Премьера в России: 2021 год.
Фильм рассказывает о Валерии Попенченко – олимпийском чемпионе 1964 года и единственном советском боксёре – обладателе кубка Вэла Баркера. Зритель узнает о его судьбе, трудностях, взаимодействии с тренером Григорием Кусикьянцем и пути к вершине.