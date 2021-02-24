Заряд мотивации: 5 новых фильмов о спорте, которые стоит ждать

Лыжи, сёрфинг, бокс, футбол и сумо – выбираем то, что по душе.

Фильмы о спорте – это не только проведённое за просмотром время, но и мотивация, ведь истории успеха заставляют и самого встать с кресла и заняться собой. Начало 2021 года порадует сразу несколькими новинками с историями о выдающихся спортсменах и их мечтах.

Вижу цель – не вижу препятствий: 10 фильмов о настоящих мужчинах Они никогда не сдавались и шли к своей цели, несмотря ни на что.

«Белый снег»

Жанр: биографический.

Премьера в России: 4 марта 2021.

Фото: Кадр из трейлера

Картина, основанная на реальных событиях, рассказывает об обычной девочке Лене из Магадана. Несмотря на все трудности, ей удалось достичь высочайших вершин в лыжном спорте и впервые в истории выиграть пять золотых медалей из пяти возможных на Чемпионате мира в Норвегии в 1987 году.

«Она – океан»

Жанр: документальный.

Премьера в России: 4 марта 2021.

Фото: Кадр из трейлера

Глазами главной героини – индонезийской девочки по имени Чинта Хэнсел – зритель узнаёт истории девяти женщин разных возрастов. Они родились в разных уголках планеты и очень отличаются друг от друга, но их всех сближает одно – любовь к океану.

Что посмотреть? 15 лучших фильмов про сёрфинг Самые красивые девчонки в купальниках, сумасшедшие трюки и опасные споты, где серферов поджидают акулы.

«Маленький воин»

Жанр: спортивный, семейный, драма.

Премьера в России: 6 мая 2021.

Фото: Кадр из трейлера

Витя Касаткин – главный герой фильма, увлекается японской борьбой сумо. Но это не обычное детское хобби. Его мечта – попасть на юношеский турнир в Японию. Там живёт его отец, который восемь лет назад был вынужден уйти из семьи и переехать.

«Нефутбол»

Жанр: комедия, спорт.

Премьера в России: 2021 год.

Фото: Кадр из фильма

Это история о женской спортивной команде, которую после ряда неудач решили закрыть. Даня Белых, главная героиня, как капитан не может этого допустить и решает собрать команду из школьных подруг, с которыми они когда-то играли вместе.

«Как девчонка»: с чего вы взяли, что футбол не для женщин? Как женский футбол боролся с сексизмом и всё равно развивался.

«Мистер Нокаут»

Жанр: спортивный, драма.

Премьера в России: 2021 год.

Фильм рассказывает о Валерии Попенченко – олимпийском чемпионе 1964 года и единственном советском боксёре – обладателе кубка Вэла Баркера. Зритель узнает о его судьбе, трудностях, взаимодействии с тренером Григорием Кусикьянцем и пути к вершине.