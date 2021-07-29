Тест: подходит ли вам активный отдых?

Лето пока не закончилось, а это значит, что многих ещё ждут двухнедельные отпуска, которых ждали целый год! За 14 дней можно много чего успеть и увидеть, особенно если вы не можете усидеть на месте ни секунды.

Но большинство, конечно же, отправится к морю. Солнце, тёплый песок и солёная вода — это мечта. А что, если взглянуть на отдых немного с другой стороны? Во многих регионах и странах, куда мы приезжаем, мир не ограничивается только морем и коктейлем с зонтиком. Если выйти за пределы отеля и отправиться гулять, можно найти много интересного и неожиданного.

Вы можете отправиться в горный поход с гидом, который будет рассказывать вам легенды из мест, которые вы посетите, а может быть, захотите погонять в степях на квадроцикле или наконец сесть на лошадь, о которой мечтали с семи лет?

Всё это выполнимо и не так страшно, как кажется на первый взгляд. Но к активному отдыху нужно быть готовым морально. Ведь, помимо ярких впечатлений, вы столкнётесь и с неудобствами, порой очень неожиданными и неприятными.

А пока вы задумываетесь, хотите ли вы уйти на две недели в горы, пройдите наш тест и узнайте, готовы ли вы к активному отдыху или лучше подождать ещё.