Роман Вильфанд прогнозирует аномальное тепло в ряде российских регионов

В некоторых регионах России сохраниться аномально тёплая для этого времени года погода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Сейчас во всех субъектах Южного федерального округа сохранится погода с температурой около +30 градусов. Это в среднем на 7-13 градусов выше нормы.

Как отмечает метеоролог, в Крыму воздух прогревается до +30 градусов, Ставропольском крае — до +25…+30, Краснодарском крае — до +35, а в Адыгее — до рекордных +36…+38 градусов.

Аномальное тепло до конца недели сохраниться и в Приволжском федеральном округе, говорит Роман Вильфанд.

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