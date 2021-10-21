Какие продукты нужно есть только в «правильное» время?

Елена Доронкина специалист по питанию, основательница сервиса по доставке правильного питания GetVegetable Существует мнение, что некоторые продукты можно есть только в определённое время. Так ли это на самом деле или это всего лишь предрассудки? Давайте разбираться.

Овсянка

Многие предпочитают по утрам есть именно кашу. Одной из самых популярных считается овсянка. Действительно, польза ежедневного употребления овсянки по утрам неоспорима. Так, в ней содержится природный антиоксидант, который улучшает кровообращение, приводит в норму артериальное давление. Кроме того, вещества в составе помогают регулировать целостность клеток и борются с воспалениями. Особенно овсянка полезна тем, у кого диагностирован сахарный диабет — она участвует в поддержании нормального уровня сахара в крови.

Фото: istockphoto.com

Почему же рекомендуется есть овсянку именно утром, а не вечером? Дело в том, что она на две трети состоит из углеводов. Во время усвоения они превращаются в глюкозу. Если мы выбираем кашу на завтрак и у нас впереди целый день, то сможем потратить много энергии. В таком случае сюда и расходуется глюкоза. Но оставшаяся будет преобразована в жирные кислоты и перейдёт в жировые ткани. Поэтому, если съесть овсяную кашу на ночь, есть риск набрать лишние килограммы. Если же перед сном или поздно ночью хочется есть, лучше возьмите яблоко, немного нежирного творога или выпейте чай с мёдом.

Рис

Известно, что витамины группы B, содержащиеся в рисе, положительно влияют на нервную систему и улучшают работу мозга. Рис также полезен для давления, работы сердца и кишечника. Выводит из организма шлаки, соли и токсины за счёт большого количества антиоксидантов в составе. Фолиевая кислота в рисе также помогает укреплять мышцы.

Тем не менее эта культура содержит много углеводов, влияющих на уровень сахара в крови, а также крахмал. Всё это может вызвать вспышки аппетита, поэтому употреблять рис на ночь тоже не рекомендуется. Лучше всего готовить его на второй завтрак или обед, чтобы за день успеть сжечь потреблённые калории.

Бананы

Это полезные и питательные фрукты, содержащие большое количество витаминов. Они благоприятно влияют на эмоциональное состояние. Рекомендуется употреблять при проблемах с желудком, снижении температуры тела, для укрепления костей и при отказе от курения.

Фото: istockphoto.com

Однако бананы достаточно калорийные. На 100 г фрукта приходится 100 ккал. Также в них есть сахароза, которая повышает уровень сахара в крови. Если есть бананы вечером, то лучше минимум за 40-50 минут до сна. Кроме того, они могут дать мочегонный эффект — ещё одна причина, почему не стоит ими злоупотреблять.

Помидоры

Польза свежих томатов объясняется содержанием в них железа, магния, калия, меди, фосфора, витаминов А, С и К. Также в них есть липколин — он способен защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний и снизить риск возникновения онкологии.

Не рекомендуется употреблять томаты людям с подагрой, желчекаменной болезнью, артритом и проблемами с почками. Из-за мочегонного эффекта их также не стоит употреблять на ночь. Если вы съедите сырой помидор перед сном, почки начнут активно работать, и это неблагоприятно скажется на качестве сна.

А какие продукты не стоит есть с утра?

Апельсины. Могут спровоцировать аллергию и гастрит.

Орехи и сухофрукты. Раздражают кишечник, если съесть их на голодный желудок, и плохо усваиваются организмом.

Копчёности. Также раздражают слизистую желудка.

Свежие овощи. Агрессивные кислоты в них разъедают стенки желудка.