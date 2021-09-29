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Можно ли есть помидоры каждый день, почему нельзя есть томаты ежедневно, польза и вред для организма

Почему нельзя есть помидоры каждый день?
Елена Голова Лидия Квашнина
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Почему нельзя есть помидоры каждый день?
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Многие думают, что овощей в рационе много не бывает. Это не совсем так.
Помидоры обладают рядом полезных свойств. Но так ли они полезны на самом деле и можно ли их есть каждый день?

Разбираемся вместе с нутрициологом.

Португальские учёные из Института исследований и инноваций в области здравоохранения пришли к заключению, что помидоры имеют богатый антиоксидантный состав, который значительно «выигрывает» по сравнению с другими привычными нам овощами, выросшими на грядке.

<a href="https://www.instagram.com/lida_health/">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Помидор — важный источник ликопина, мощного антиоксиданта, который обладает иммунностимулирующим и противоопухолевым действием.

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Какими полезными свойствами обладают помидоры?

Натуральные помидоры обладают целым рядом преимуществ. Больше всего питательных веществ содержится в красных плодах. Сочный окрас их кожице придают ликопен, каротин и ксантофилл — сильные антиоксиданты, незаменимые при профилактике и борьбе с онкологическими заболеваниями.

Нутрициолог отмечает следующие полезные свойства томатов:

  • снижают риск развития злокачественных новообразований в сердечно-сосудистой, опорно-двигательной и эндокринной системах;
  • улучшают состояние кожных покровов и глаз;
  • замедляют старение;
  • считаются профилактикой ожирения.

Фото: unsplash.com/@slavudin

Лидия: Помидоры рекомендуют включать в рацион беременным женщинам, чтобы предупреждать дефекты развития плода.

Благодаря высокому содержанию витамина С томаты также оказывают положительный эффект при диабете, помогая организму усваивать инсулин и глюкозу.

Нутрициолог отмечает, что помидоры богаты рибофлавином, который помогает ослабить приступы мигрени.

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В составе этих овощей особое место занимают такие вещества, как серотонин и тиамин. В организме они трансформируются, увеличивая концентрацию «гормона счастья», и поэтому способны предотвращать появление апатии и депрессивного расстройства. Психологи нередко рассматривают плоды этого продукта в качестве природных антидепрессантов, способных улучшать психическое состояние человека, поднимать настроение и помогать в борьбе с ежедневными стрессами.

Как могут «навредить» помидоры?

Несмотря на то что томаты обладают рядом полезных свойств, при их чрезмерном употреблении есть риски.

Лидия: Особенно осторожно относиться к помидорам нужно людям, склонным к изжоге и повышенной кислотности желудка.

Томат — сам по себе кислый продукт, а грубая клетчатка ещё и раздражает слизистую желудка и двенадцатиперстной кишки. Поэтому если имеются проблемы с этими органами, они могут усугубиться. Коварство помидоров в том, что обычно при возникновении болезненных симптомов люди думают об овощах в последнюю очередь — как правило, во всём винят жареное, солёное и копчёное.

Фото: unsplash.com/@ecasap

Помидоры содержат не только витамины А, группы В, К, Е, С, калий и полезные кислоты, но ещё обладают и желчегонным свойством. Поэтому тем, у кого диагностирована желчнокаменная болезнь, томаты стоит есть крайне осторожно: они могут спровоцировать приступ из-за движения камней в протоках и окклюзию (закупорку) желчевыводящих путей.

Также чувствительность к томатам повышается при проблемах с суставами: в овощах есть соланин, провоцирующий боли. Поэтому, если совсем отказаться от них сложно, необходимо хотя бы сократить количество в рационе.

Важно помнить, что даже свежие помидоры могут провоцировать отёки, особенно если есть к ним склонность. Также следует помнить, что все солёные и маринованные продукты вредят людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями: они задерживают жидкость в организме, тем самым провоцируя повышение артериального давления.

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Производители старательно ускоряют созревание помидоров, чаще всего добавляя большие дозы азотных и других удобрений. Также применяют специальные препараты, защищающие растения от насекомых и сорняков. Как следствие, часть вредных химических добавок оказывается в самих овощах. И простое мытьё, хотя и тщательное, конечно, не поможет. Поэтому ежедневно есть покупные помидоры опасно. Самый лучший вариант — томаты, выращенные на собственном дачном участке.

Лидия: Томаты противопоказаны при наличии аутоиммунных заболеваний: целиакии, рассеянном склерозе, диабете I типа, болезни Хасимото, псориазе и артритах.

Хотя помидоры и имеют много полезных свойств, всё же с их употреблением нужно быть крайне осторожными, особенно с томатами, купленными в супермаркетах.

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