Выясняем, действительно ли овсяная каша настолько полезна, что стоит отводить ей место в своем рационе каждый день.

Что будет, если есть овсянку каждый день на протяжении семи лет?

Или, может быть, совсем наоборот — в таких количествах она способна навредить организму? Отвечаем на эти и другие вопросы с экспертом-нутрициологом.

Анна Дробышева нутрициолог Нет плохой еды, есть плохое количество.

История эксперимента

Автор YouTube-канала «Чернов» Алексей Чернов в течение семи лет ежедневно готовил себе что-нибудь из овсянки, чем и поделился с подписчиками. В видео он рассказывает о том, что начал питаться именно таким образом потому, что пытался набрать мышечную массу. Естественно, параллельно он занимался спортом.

Итог эксперимента

Своей изначальной цели автор видео, безусловно, добился. Его занятия принесли свои плоды и он набрал необходимую мышечную массу. Однако по итогу прошедших лет юноша пришёл к выводу, что в его успехе нет никакой заслуги овсянки.

После того как потребление этого продукта прекратилось, никаких изменений в ощущениях юноши не последовало. Он не стал слабее или сонливее, не растерял свою энергию. Более того, автор считает, что бодрость человека зависит от него самого. Юноша ссылается на произведение Катерины Ленгольд «Просто космос», из которого и почерпнул эту мысль.

Фото: unsplash.com/@micheile

Как говорит сам автор видео, овсянка не является каким-то магическим средством, которое одарит вас небывалой бодростью и энергией на весь оставшийся день. Нет. Но она может помочь при сбрасывании веса, так как у неё очень высокий индекс сытости и она позволяет отодвигать уровень голода.

А что же об этом эксперименте думает эксперт-нутрициолог? В овсянке есть плюсы и минусы, утверждает Анна.

Анна: Плюс — в том, что это сытная и питательная крупа, содержит клетчатку, витамины В1, В6, биотин, цинк, железо. Отлично сочетается с орехами и семенами. Также овсянка — прекрасный антиоксидант. Минус — в том, что овсянка содержит фитиновую кислоту (антагонист минералов). Если есть её на протяжении длительного времени, то организм начинает испытывать дефицит минералов, например, кальция. При регулярном употреблении можно приобрести остеопороз — заболевание, когда кости становятся более хрупкими и подверженными всевозможным повреждениям.

Выходит, даже с таким полезным продуктом, как овсянка, нужно быть осторожным и не перебарщивать.