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6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь
6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь
Рассказывает фитнес-тренер Андрей Семешов.
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Солёная пища
Солёная пища
Избыточное потребление соли задерживает жидкость в организме. Чтобы избежать этого, постарайтесь отказаться от солёной еды во время ужина.
Большое количество углеводов
Большое количество углеводов
Сахар, как и соль, задерживает жидкость и приводит к «лишним» килограммам.
Алкоголь
Алкоголь
Спиртные напитки приводят к обезвоживанию, что тоже задерживает жидкость в теле.
Предменструальный синдром
Предменструальный синдром
Женщины набирают «водный» вес примерно за 5 дней до начала цикла. Задержка жидкости недолговечна, но лишние килограммы на весах не исключены. Через несколько дней вес придёт в норму.
Непереваренная пища
Непереваренная пища
Непереносимость яиц, глютена, сои, молока может вызвать вздутие живота и задержку жидкости. Чтобы этого не происходило, стоит исключить определённые продукты из рациона.
Строгая диета
Строгая диета
Если после жёстких ограничений в еде вы резко вернётесь к вредной пище, тело может начать активно накапливать доступный жир. Чтобы избежать этого, стоит осторожно выбирать диету.
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Изжога — далеко не единственное из неприятных последствий.
6 причин, почему можно «поправиться» за одну ночь
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