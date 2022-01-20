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Переедание у мужчин и женщин: чем опасно для организма и какие могут быть последствия

Что произойдёт с организмом, если часто переедать?
Ольга Борисова
Что произойдёт с организмом, если часто переедать?
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Изжога — далеко не единственное из неприятных последствий.
<a href="https://www.championat.com/authors/5441/1.html">Ольга Борисова</a>
Ольга Борисова
кандидат биологических наук, преподаватель Колледжа Вейдера

Что будет, если регулярно переедать? Чем опасно переедание?

Переедание — это чрезмерное потребление пищи, то есть большего количества калорий, чем необходимо, и, как правило, больших порций. Из-за этого вы чувствуете себя некомфортно сытым.

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Что такое переедание?

Переедание не считается каким-либо специфическим диагнозом, скорее, это отдельные случаи. Например, во время праздников, торжеств или в отпуске. Или обычный — без повода — чрезмерный приём пищи.

Люди, которые регулярно переедают, как правило, едят, когда не голодны, и могут есть в одиночестве, потому что стесняются размеров своих порций. Кроме того, они могут проводить непомерно много времени, фантазируя о своём следующем приёме пищи.

Фото: unsplash.com/@inayali

Если переедание сопровождается отсутствием контроля и низкой самооценкой, это может быть признаком нездорового отношения к еде. Оно способно перерасти в полноценное расстройство пищевого поведения, такое, как нервная булимия или компульсивное переедание.

Что происходит, когда вы переедаете?

Переедание заставляет желудок расширяться, чтобы приспособиться к большому количеству пищи. Расширенный желудок давит на другие органы, вызывая дискомфорт. А он может принимать форму чувства усталости, провоцировать вялость или сонливость.

Употребление слишком большого количества пищи заставляет органы работать усерднее. Они выделяют дополнительные гормоны и ферменты для её расщепления.

Фото: istockphoto.com

Чтобы переварить пищу, желудок вырабатывает соляную кислоту. Если вы переедаете, она может вернуться в пищевод, что приведёт к изжоге. Потребление слишком большого количества продуктов с высоким содержанием жира, таких как пицца и чизбургеры, может сделать вас более восприимчивыми к изжоге. Метаболизм же в таких случаях часто ускоряется, поскольку организм пытается сжечь лишние калории. Из-за этого появляются жар, потливость и даже головокружение.

Что произойдёт, если регулярно переедать?

Когда вы едите, тело использует часть потребляемых калорий для получения энергии. Остальные могут откладываться в виде жира. Потребление большего количества калорий, чем вы расходуете, может привести к избыточному весу или ожирению. Это увеличивает риск метаболического синдрома (ожирение с отягчающими симптомами) и других хронических проблем со здоровьем.

Переедание, особенно если речь о нездоровой пище, может сказаться на пищеварительной системе. Пищеварительные ферменты доступны только в ограниченном количестве, поэтому чем больше пищи вы съедаете, тем дольше она переваривается. Если вы часто переедаете, со временем процесс пищеварения замедляется, а значит, пища, которую вы едите, будет оставаться в желудке ещё дольше и с большей вероятностью превратится в жир.

Фото: unsplash.com/@theyshane

Переедание может повлиять и на сон. Циркадные ритмы, которые контролируют циклы сна, заставляют уровни гормонов сна и голода повышаться и понижаться в течение дня. Из-за переедания этот ритм будет нарушен, как следствие, собьётся и сон.

Если регулярные переедания растягиваются на недели и месяцы, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, например, повышенному риску сахарного диабета.

Что делать, если вы переели?

  • Расслабьтесь.
  • Прогуляйтесь. Лёгкая прогулка поможет стимулировать пищеварение и выровнять уровень сахара в крови.
  • Пейте воду, но не газированную.
  • Не ложитесь спать.

Фото: unsplash.com/@kimdonkey

Как понять, что вы переедаете?

Обратите внимание на эти «симптомы»:

  • Вы продолжаете есть даже после того, как почувствуете себя сытым.
  • Вы чувствуете себя настолько сытым, что вам действительно нужно сделать передышку перед следующим куском пищи.
  • Вы едва обращаете внимание на еду перед вами.
  • Мысль о большом аппетите вызывает у вас тревогу.
  • Вы чувствуете тяжесть после того, как закончили приём пищи.
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Потребление большого количества пищи может серьёзно повлиять на сон, вес и органы. Следите за своим питанием, ведь от него во многом зависит здоровье всего организма.

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