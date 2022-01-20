Что произойдёт с организмом, если часто переедать?

Переедание — это чрезмерное потребление пищи, то есть большего количества калорий, чем необходимо, и, как правило, больших порций. Из-за этого вы чувствуете себя некомфортно сытым.

Что такое переедание?

Переедание не считается каким-либо специфическим диагнозом, скорее, это отдельные случаи. Например, во время праздников, торжеств или в отпуске. Или обычный — без повода — чрезмерный приём пищи.

Люди, которые регулярно переедают, как правило, едят, когда не голодны, и могут есть в одиночестве, потому что стесняются размеров своих порций. Кроме того, они могут проводить непомерно много времени, фантазируя о своём следующем приёме пищи.

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Если переедание сопровождается отсутствием контроля и низкой самооценкой, это может быть признаком нездорового отношения к еде. Оно способно перерасти в полноценное расстройство пищевого поведения, такое, как нервная булимия или компульсивное переедание.

Что происходит, когда вы переедаете?

Переедание заставляет желудок расширяться, чтобы приспособиться к большому количеству пищи. Расширенный желудок давит на другие органы, вызывая дискомфорт. А он может принимать форму чувства усталости, провоцировать вялость или сонливость.

Употребление слишком большого количества пищи заставляет органы работать усерднее. Они выделяют дополнительные гормоны и ферменты для её расщепления.

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Чтобы переварить пищу, желудок вырабатывает соляную кислоту. Если вы переедаете, она может вернуться в пищевод, что приведёт к изжоге. Потребление слишком большого количества продуктов с высоким содержанием жира, таких как пицца и чизбургеры, может сделать вас более восприимчивыми к изжоге. Метаболизм же в таких случаях часто ускоряется, поскольку организм пытается сжечь лишние калории. Из-за этого появляются жар, потливость и даже головокружение.

Что произойдёт, если регулярно переедать?

Когда вы едите, тело использует часть потребляемых калорий для получения энергии. Остальные могут откладываться в виде жира. Потребление большего количества калорий, чем вы расходуете, может привести к избыточному весу или ожирению. Это увеличивает риск метаболического синдрома (ожирение с отягчающими симптомами) и других хронических проблем со здоровьем.

Переедание, особенно если речь о нездоровой пище, может сказаться на пищеварительной системе. Пищеварительные ферменты доступны только в ограниченном количестве, поэтому чем больше пищи вы съедаете, тем дольше она переваривается. Если вы часто переедаете, со временем процесс пищеварения замедляется, а значит, пища, которую вы едите, будет оставаться в желудке ещё дольше и с большей вероятностью превратится в жир.

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Переедание может повлиять и на сон. Циркадные ритмы, которые контролируют циклы сна, заставляют уровни гормонов сна и голода повышаться и понижаться в течение дня. Из-за переедания этот ритм будет нарушен, как следствие, собьётся и сон.

Если регулярные переедания растягиваются на недели и месяцы, это может привести к серьёзным проблемам со здоровьем, например, повышенному риску сахарного диабета.

Что делать, если вы переели?

Расслабьтесь.

Прогуляйтесь. Лёгкая прогулка поможет стимулировать пищеварение и выровнять уровень сахара в крови.

Пейте воду, но не газированную.

Не ложитесь спать.

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Как понять, что вы переедаете?

Обратите внимание на эти «симптомы»:

Вы продолжаете есть даже после того, как почувствуете себя сытым.

Вы чувствуете себя настолько сытым, что вам действительно нужно сделать передышку перед следующим куском пищи.

Вы едва обращаете внимание на еду перед вами.

Мысль о большом аппетите вызывает у вас тревогу.

Вы чувствуете тяжесть после того, как закончили приём пищи.

Потребление большого количества пищи может серьёзно повлиять на сон, вес и органы. Следите за своим питанием, ведь от него во многом зависит здоровье всего организма.