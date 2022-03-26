Почему нам на самом деле не нужен сахар? Мнение нутрициолога

О вреде белого сахара говорят на каждом углу – он вызывает зависимость, способствует отложению жира, повышает риск развития сердечных заболеваний, диабета и других болезней. Тут ещё добавился дефицит сахара в магазинах. Чем не повод задуматься о том, как заменить белый сахар в повседневной жизни и в приготовлении блюд на безвредные аналоги? Разбираемся с экспертом.

Елена Доронкина нутрициолог Рассказывает, в чём опасность белого сахара и чем его заменить.

В замене сахара есть свои нюансы. Один из них – пропорции, в которых нужно добавлять аналог. К примеру, при замене его на тростниковый сахар пропорции сохранятся – то есть если в пирог вы добавляли стакан белого сахара, то тростникового нужно добавлять столько же. А что же делать с другими заменителями, например, сиропами? Там пропорции будут меняться в соответствии с рецептом, поэтому перед приготовлением блюда не забывайте уточнять, сколько нужно добавлять именно этого вида сахара.

Почему не стоит покупать белый сахар?

Белый сахар – это химический элемент, который получают из сахарной свеклы или сахарного тростника путём очистки и переработки. Он является простым углеводом, лишённым витаминов, минералов, белков, полезных жиров и других элементов, которые подходят для здорового питания.

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Белый сахар – продукт, который содержит пустые калории, поэтому нет смысла искать в нём пользу. Благодаря этим простым углеводам создаётся иллюзия насыщения: сахар быстро усваивается в организме, но в скором времени голод возвращается. По этой причине нутрициологи не рекомендуют перекусы в виде шоколада или печенья.

После употребления белого сахара происходит резкий скачок уровня глюкозы, что со временем может привести к нарушению выработки инсулина и других гормонов. Практически все сладости из магазина содержат белый сахар, который вызывает рост числа микроорганизмов в ротовой полости, из-за чего повышается риск развития кариеса.

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Непереработанная глюкоза откладывается в печени, что чревато ожирением органа. Поэтому злоупотреблять этим продуктом нельзя, а ещё лучше постепенно от него отказаться.

Чем заменить белый сахар в приготовлении еды?

Кокосовый сахар

Его «добывают» из сока кокосовых пальм, выпаривая на солнце. Этот вид сахара является лидером среди полезных. Он наполнен полезными минералами и витаминами, а также у него низкий гликемический индекс. На вкус он больше напоминает карамель, а кокос, как ни странно, совсем не чувствуется.

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Большой плюс кокосового сахара состоит в том, что во время приготовления полезные вещества в нём сохраняются.

Кленовый сироп и сироп из топинамбура

Самый главный плюс этих сиропов в том, что они полностью натуральные и, кроме воды и самой сиропной консистенции, не содержат лишних добавок. На вкус они разные. Если хотите более нейтральный – используйте сироп топинамбура, а если с привкусом карамели – возьмите кленовый.

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Также они отличаются по цене – кленовый будет на порядок дороже благодаря сложному производству и ограниченным срокам сбора кленового сока. Тем не менее сам по себе он очень полезен — содержит цинк, марганец и витамины группы B.

Кстати, вы можете добавлять кленовый сироп не только в десерты – он также хорошо подойдёт к мясу, утке, индейке, салатам, овощам, тофу и брокколи в качестве маринада.

Кокосовые сливки

Вы наверняка замечали, что в десертах часто используются очень вредные взбитые сливки? В них огромное количество сахара и жира. Заменить их можно кокосовыми сливками. Они богаты фосфором, калием и кальцием, а также содержат витамины группы B.

Фото: unsplash.com/@minimalattitude

Ещё в них много полезных насыщенных жиров и белка. Они помогут восстановить иммунитет, окажут антиоксидантное воздействие на организм и восстановят силы. Взбитыми кокосовыми сливками вы также можете украшать фруктовые десерты, капкейки и торты.

Натуральный сахар

Вы знали, что в овощах и фруктах содержится сахар, который вы тоже можете использовать в приготовлении еды? Вопрос только в концентрации, которой обычно не хватает. В таком случае воспользуйтесь сухофруктами – это натуральный природный заменитель сахара.

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К примеру, финики обладают приятным карамельным вкусом и их можно смело использовать в приготовлении десертов и других блюд. Подойдут и любые другие сухофрукты – например, курага, чернослив или инжир.