Как сахар влияет на ментальное здоровье, рассказали учёные из Токио

Люди с психическими нарушениями едят его примерно в 2,5 раза больше, чем остальные.

Как сахар влияет на ментальное здоровье? Что будет, если есть много сахара?



Разбираемся вместе с врачом.

Сладкоежки съедают в среднем 31 кг сахара за год — это почти в четыре раза выше нормы. По нехитрым подсчётам получается примерно 15 чайных ложек в день. Неутешительная статистика подтолкнула учёных выяснить, чем грозит здоровью такая «сладкая жизнь».

Ирина Терещенко к. м. н., врач клинической лабораторной диагностики СИТИЛАБ Все последствия «сладкой жизни» запускают цепочку патологических изменений в организме и могут привести к тяжёлым заболеваниям.

Что говорят учёные?

Сахар — это дешёвый и быстрый источник энергии. Он содержится не только в шоколаде и конфетах. Очень много «скрытого» сахара в продуктах, не имеющих сладкий вкус, особенно в полуфабрикатах и фастфуде. Совсем недавно сахар был лишь добавкой из разряда специй, а сегодня это чуть ли не основа питания. Вот почему так сложно избавиться от сладкой зависимости. Но это лишь меньшее из зол.

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Японские учёные из Токийского столичного университета считают, что чрезмерное потребление сахара может спровоцировать развитие ментальных расстройств. Исследователи доказали это на примере мышей с предрасположенностью к психическим нарушениям. Выяснилось, что у грызунов-сладкоежек и людей с шизофренией и биполярным расстройством есть общие характерные симптомы. Среди них:

снижение сенсомоторной функции;

сокращение рабочей памяти;

гиперактивность.

Во всем виноваты гены, полагают авторы работы.

Что ещё будет с организмом, если есть много сахара?

Нагрузка на печень

Ирина: Негативное влияние сахара схоже с действием алкоголя на организм. Поэтому сегодня у детей часто встречаются заболевания, которые обычно ассоциированы с алкоголизмом. Часто у маленьких любителей сладкого диагностируют жировой гепатоз печени, что у взрослых нередко имеет алкогольную природу. Но дети не распивают спиртное, поэтому главный источник этих проблем — неограниченное употребление сладкого.

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Резистентность к инсулину

Если сахар есть часто и много, организм может перестать реагировать на инсулин должным образом. Из-за этого нарушается обмен веществ и развивается сахарный диабет II типа. Причина такой перестройки лежит в митохондриях — важных элементах в клетках, их ещё называют «энергетическими станциями». Это приводит к метаболическим сбоям, которые нарушают выработку энергии. В первую очередь на это влияют трансжиры, а во вторую — как раз сахар.

Проблемы с зубами

Частое употребление сладких напитков и десертов способствует развитию кариеса. Сахар привлекает большое количество вредных микробов.

Ирина: Все эти последствия «сладкой жизни» взаимосвязаны, они запускают цепочку патологических изменений в организме и могут привести к тяжёлым заболеваниям. Но сахар, в отличие от трансжиров, не обладает токсичным действием при умеренном количестве. Поэтому необязательно стремиться к полному отказу от сладкого. Но стоит контролировать его количество и распознавать «скрытую угрозу» в не столь очевидных продуктах.