5 псевдодиетических продуктов, из-за которых можно поправиться

Анна Дробышева нутрициолог, эксперт маркетплейса витаминов и продуктов для здорового питания iHerb Какие продукты многие ошибочно считают диетическими?

О правильном питании ходит множество мифов. И нередко случается, что продукты, которые в речах непосвящённых предстают полезными, на самом деле оказываются, скорее, вредны.

А что мне съесть, чтобы похудеть? Такой вопрос, пожалуй, самая популярная ошибка при переходе на правильное питание. На самом деле не стоит надеяться, что фигура улучшится, если есть то, от чего «не толстеют». Ключ к хорошей форме — контроль за соотношением белков, жиров и углеводов, микроэлементами, активный образ жизни и грамотно составленный рацион. От некоторых «современных» предложений лучше отказаться или заменить их на более подходящие варианты.

Гранола

Считается полезной, но на самом деле таковой не является. Её минусы — высокая калорийность (более 400 ккал на 100 г), высокое содержание сахара и сахарозаменителей.

В продукте присутствует фитиновая кислота, так как крупы и орехи при приготовлении не замачиваются. В итоге от потребления гранолы лучше отказаться или же готовить её дома самостоятельно.

Фото: unsplash.com/@dricapinotti

Чем заменить? «Родственниками» гранолы можно назвать ореховые батончики и мюсли — это неплохая подпитка в дни с большой физической активностью, но слишком часто их есть не стоит. Их как источник энергии можно заменить на батончики без орехов с низким гликемическим индексом.

Глянцевые сухофрукты

Их приятный внешний вид — результат вымачивания в сахарном сиропе и использования красителей. В процессе готовки плоды обрабатывают серой, а для ускорения сушки используют бензиновые горелки. В итоге такие сухофрукты опасны не меньше «химии». Здесь уместно вспомнить одно из правил здорового питания: чем непривлекательнее, тем лучше — и отказаться от глянцевых сухофруктов.

Сахарозаменители

Природные заменители (сироп топинамбура, агавы, кленовый сироп) содержат большое количество фруктозы. Так что их лучше использовать при готовке домашних десертов, которые в обычной жизни мы едим не слишком часто.

Фото: unsplash.com/@marywestasc

Чем заменить? Впрочем, ПП-индустрия не стоит на месте, и некоторые маркетплейсы витаминов и продуктов для здорового питания уже предлагают натуральные сиропы-сахарозаменители без фруктозы. Можно обратить внимание и на альтернативы с низкой калорийностью — стевию и эритрол. А вот искусственные сахарозаменители, такие как аспартам, сукралоза, сахарин, цикламат, лучше исключить из рациона совсем.

Крупы быстрого приготовления

«Быстрая» еда содержит очень мало полезных микроэлементов. Как бы ни хотелось сэкономить время на готовке, лучше этого не делать: по составу микроэлементов крупы быстрого приготовления не смогут заменить традиционные.

Чем заменить? Желательно поискать цельные крупы без глютена и не забывать замачивать их перед приготовлением.

Йогурты

Существует миф, что йогурты полезнее майонеза. Однако это не совсем так по целому ряду причин. Во-первых, кисломолочные продукты закисляют внутреннюю среду организма. А если мы имеем в виду магазинные йогурты, то в большинстве своём они вообще лишены полезной микрофлоры. Кроме того, один маленький йогурт с кусочками фруктов, который вы проглотите где-то между завтраком и обедом, закроет дневную норму сахара. Так что употребление натуральных йогуртов лучше сильно сократить, а йогурты с добавками — вовсе вычеркнуть из рациона. И уж тем более не стоит приучать к ним детей.

Фото: istockphoto.com

Ключ к здоровому питанию — это употребление свежей и здоровой пищи в рамках своих потребностей в калориях. А быть уверенным в том, что пища здоровая, можно, только зная, в каких условиях она готовится до того, как попасть к вам на стол. Пригодится информация и о том, какой у неё состав белков, жиров, углеводов и микроэлементов. Если же у вас нет времени вникать во все эти тонкости, будет разумно пойти на консультацию к грамотному диетологу или нутрициологу, которые составят по-настоящему полезную программу питания. Врач может назначить анализы на витамины, чтобы точнее дать рекомендации по конкретным продуктам и витаминным комплексам.