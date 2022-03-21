Чёрная соль — полезная добавка или маркетинговый ход?

Зайти к соседу, если закончилась соль – обычное дело, ведь она есть в доме у каждого человека. Другое дело – чёрная соль. Что это такое и почему стоит добавить этот продукт в свой рацион, разберёмся в этой статье.

Лидия Квашнина нутрициолог Чёрную соль добывают в Гималаях, между территориями Индии и Непала.

Что такое чёрная соль?

Чёрная соль — это особый тип минеральной соли со специфическим запахом серы.Чёрная соль на самом деле не чёрная, а красновато-серого цвета из-за присутствия в её составе сероводорода, йода, железа, калия и серы.

Не надо чёрную соль путать с четверговой.

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Четверговая соль пришла к нам из русской культуры, её готовили по особой рецептуре в Чистый четверг Страстной седмицы. Крупные минералы белой соли смешивали со ржаным мякишем или квасной гущей, а после закапывали в пепел и выдерживали ещё несколько часов.

Чем полезна чёрная соль?

Лидия: Как нутрициолог могу рекомендовать заменить обычную соль на чёрную, и уже через несколько дней можно заметить улучшение пищеварительной функции, нормализацию стула, выравнивание тона кожи и отсутствие отёков.

Полезные свойства чёрной соли:

укрепление иммунитета;

устранение изжоги, боли, вздутия живота;

дополнение к лечению сахарного диабета второго типа;

усиление аппетита и улучшение метаболических процессов;

эффект быстрого насыщения и максимальная эффективность при поступлении энергетического топлива;

улучшение перистальтики кишечника и оказание безопасного слабительного действия;

помощь в регенерации клеток, укреплении костной системы и расслаблении мышечного корсета.

Чёрная соль не задерживает воду в клетках, как обычная поваренная. Ингредиент гораздо проще и эффективнее выводится из организма, не причиняя ему вреда.

Есть ли противопоказания?

Не стоит употреблять чёрную соль в больших количествах людям, страдающим хроническими почечными патологиями или сердечной недостаточностью, также при тяжёлых формах гипертонии. Это может вызвать повышение давления крови, увеличить её объем, что приведёт к усиленной работе сердечной мышцы, появится риск возникновения сердечной и почечной недостаточности.

Фото: istockphoto.com

Стоит отказаться от её употребления людям, страдающим целиакией или непереносимостью глютена.

Не стоит использовать чёрную соль в качестве лекарственного ингредиента без консультации с доктором, так как можно спровоцировать тошноту, рвоту и др.

Как правильно употреблять?

У каждого человека есть своя норма употребления чёрной соли, также стоит помнить о противопоказаниях.

Нутрициолог поможет разобраться с дозировкой продукта.

Потребление натрия (соли) должно происходить в комбинации с продуктами, которые содержат калий. Калий помогает выводить и усваивать соль без потери жидкости и чрезмерной нагрузки на организм. Их соотношение составляет 1:2 или 1:4 (калий преобладает).

Нейтрализующий калий содержится в таких продуктах:

обычная фильтрованная вода;

курага;

изюм;

чернослив;

бананы;

кедровые орешки;

арахис;

миндаль;

фундук;

кешью;

петрушка;

брюссельская капуста;

авокадо.

Лидия: Cуточная норма калия составляет 4-5 граммов в сутки. Взрослому человеку вполне достаточно 1-2 грамма натрия, что соответствует чайной ложке соли в сутки. В дни интенсивной физической и/или умственной нагрузки концентрацию можно увеличить до 2-3 чайных ложек. Для соблюдения баланса я смешиваю натриевую и калиевую соль в соотношении 1:4. Но не забывайте, что натрий содержится не только в соли.

Фото: istockphoto.com

Чёрную соль стоит попробовать, не только чтобы разбавить вкусовые ощущения, но и для укрепления здоровья. Очень важно не забывать о противопоказаниях и дозировках, так как она может пойти и во вред организму.