Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Главная Lifestyle Статьи

Что такое чёрная соль: полезна ли чёрная соль для человека?

Чёрная соль — полезная добавка или маркетинговый ход?
Лидия Квашнина Анна Кускова
,
Полезна ли чёрная соль?
Комментарии
Отвечает эксперт-нутрициолог.

Зайти к соседу, если закончилась соль – обычное дело, ведь она есть в доме у каждого человека. Другое дело – чёрная соль. Что это такое и почему стоит добавить этот продукт в свой рацион, разберёмся в этой статье.

<a href="https://www.championat.com/authors/4705/1.html">Лидия Квашнина</a>
Лидия Квашнина
нутрициолог

Чёрную соль добывают в Гималаях, между территориями Индии и Непала.

Что такое чёрная соль?

Чёрная соль — это особый тип минеральной соли со специфическим запахом серы.Чёрная соль на самом деле не чёрная, а красновато-серого цвета из-за присутствия в её составе сероводорода, йода, железа, калия и серы.

Не надо чёрную соль путать с четверговой.

Фото: istockphoto.com

Четверговая соль пришла к нам из русской культуры, её готовили по особой рецептуре в Чистый четверг Страстной седмицы. Крупные минералы белой соли смешивали со ржаным мякишем или квасной гущей, а после закапывали в пепел и выдерживали ещё несколько часов.

Чем полезна чёрная соль?

Лидия: Как нутрициолог могу рекомендовать заменить обычную соль на чёрную, и уже через несколько дней можно заметить улучшение пищеварительной функции, нормализацию стула, выравнивание тона кожи и отсутствие отёков.

Рис или хлеб — что полезнее для организма? Сравниваем по 3 параметрам Рис или хлеб — что полезнее для организма? Сравниваем по 3 параметрам
В каких продуктах много железа и чем опасен его дефицит. Отвечает нутрициолог В каких продуктах много железа и чем опасен его дефицит. Отвечает нутрициолог

Полезные свойства чёрной соли:

  • укрепление иммунитета;
  • устранение изжоги, боли, вздутия живота;
  • дополнение к лечению сахарного диабета второго типа;
  • усиление аппетита и улучшение метаболических процессов;
  • эффект быстрого насыщения и максимальная эффективность при поступлении энергетического топлива;
  • улучшение перистальтики кишечника и оказание безопасного слабительного действия;
  • помощь в регенерации клеток, укреплении костной системы и расслаблении мышечного корсета.

Чёрная соль не задерживает воду в клетках, как обычная поваренная. Ингредиент гораздо проще и эффективнее выводится из организма, не причиняя ему вреда.

Есть ли противопоказания?

Не стоит употреблять чёрную соль в больших количествах людям, страдающим хроническими почечными патологиями или сердечной недостаточностью, также при тяжёлых формах гипертонии. Это может вызвать повышение давления крови, увеличить её объем, что приведёт к усиленной работе сердечной мышцы, появится риск возникновения сердечной и почечной недостаточности.

Фото: istockphoto.com

Стоит отказаться от её употребления людям, страдающим целиакией или непереносимостью глютена.

Не стоит использовать чёрную соль в качестве лекарственного ингредиента без консультации с доктором, так как можно спровоцировать тошноту, рвоту и др.

Как правильно употреблять?

У каждого человека есть своя норма употребления чёрной соли, также стоит помнить о противопоказаниях.

Нутрициолог поможет разобраться с дозировкой продукта.

Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию Нутрициолог назвала 5 продуктов, которые способствуют долголетию
В каких продуктах есть витамин B? Рассказывает врач В каких продуктах есть витамин B? Рассказывает врач

Потребление натрия (соли) должно происходить в комбинации с продуктами, которые содержат калий. Калий помогает выводить и усваивать соль без потери жидкости и чрезмерной нагрузки на организм. Их соотношение составляет 1:2 или 1:4 (калий преобладает).

Нейтрализующий калий содержится в таких продуктах:

  • обычная фильтрованная вода;
  • курага;
  • изюм;
  • чернослив;
  • бананы;
  • кедровые орешки;
  • арахис;
  • миндаль;
  • фундук;
  • кешью;
  • петрушка;
  • брюссельская капуста;
  • авокадо.

Лидия: Cуточная норма калия составляет 4-5 граммов в сутки. Взрослому человеку вполне достаточно 1-2 грамма натрия, что соответствует чайной ложке соли в сутки. В дни интенсивной физической и/или умственной нагрузки концентрацию можно увеличить до 2-3 чайных ложек. Для соблюдения баланса я смешиваю натриевую и калиевую соль в соотношении 1:4. Но не забывайте, что натрий содержится не только в соли.

Фото: istockphoto.com

Чёрную соль стоит попробовать, не только чтобы разбавить вкусовые ощущения, но и для укрепления здоровья. Очень важно не забывать о противопоказаниях и дозировках, так как она может пойти и во вред организму.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Сколько нужно прыгать со скакалкой, чтобы похудеть? Отвечает профессиональный тренер
Сколько нужно прыгать со скакалкой, чтобы похудеть? Отвечает профессиональный тренер
Чем опасен сон при свете? 5 причин отдыхать в полной темноте
Чем опасен сон при свете? 5 причин отдыхать в полной темноте
TOP 3
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Вопрос дня
Как помочь себе и близким в стрессовой ситуации? Развёрнутая инструкция
Здоровье
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
«Жизнь меня к такому не готовила». 10 историй о том, как люди справляются с тревогой
Здоровье
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Что сделать, чтобы быстро уснуть. 8 советов психолога
Здоровье
© championat.com 2000–2022