Этот комплекс подойдёт тем, у кого очень мало свободного времени.

Как прокачать всё тело за 30 минут. Интервальная тренировка с эспандером

На полноценные часовые тренировки время находится не всегда, и тогда на помощь спортсменам приходят интервальные. Они намного короче обычных, но в то же время ничуть не уступают им в эффективности. Это отличный способ сжечь жировую прослойку и увеличить общую выносливость организма. Но вынуждены предупредить: интервальные тренировки нельзя назвать простыми, несмотря на их небольшую продолжительность. Потеть и трудиться придётся очень много!

А пока предлагаем вам попробовать интервальную тренировку с эспандером от фитнес-тренера Янелии Скрипник. За счёт дополнительного отягощения мышцам придётся работать ещё больше.

Янелия Скрипник фитнес-тренер и блогер Если у вас нет эспандера, заниматься можно с большой резинкой. Работать мы будем в течение минуты, далее 15 секунд отдыхать.

Шаги в приседе с прыжками

Техника выполнения

Встаём на резинку эспандера обеими ногами примерно на ширине плеч. В левую руку берём правую рукоять тренажёра, а в правую руку – левую. Резинка должна быть перекрещена. Согнутые руки держим в напряжении на уровне груди.

Садимся в неглубокий присед и делаем четыре шага в левую сторону.

Тут же делаем четыре выпрыгивания из приседа.

Теперь выполняем четыре шага в правую сторону и снова делаем выпрыгивания.

Делаем упражнение минуту, затем 15 секунд отдыхаем.

Фото: istockphoto.com

Махи ногами вниз головой

Техника выполнения

Встаём на четвереньки, руки согнуты в локтях. Выпрямляем ноги и встаём на носочки. Немного подшагиваем к себе.

В таком положении делаем мах вверх сначала левой ногой, а затем правой.

Ноги стараемся не сгибать в коленях. Шею не напрягаем.

Делаем упражнение минуту, затем 15 секунд отдыхаем.

Фото: istockphoto.com

Выпады с выводом ноги вверх

Техника выполнения

Встаём на резинку эспандера левой ногой, ручки тренажёра держим в руках, натягивая резинку примерно до уровня груди.

Отставляем правую ногу назад и приседаем.

Возвращаемся в исходное положение и тут же сгибаем левую ногу в колене, выводя её вверх.

Делаем упражнение минуту, затем 15 секунд отдыхаем. После отдыха меняем рабочую ногу и повторяем всё сначала.

Фото: istockphoto.com

Подъём ног из положения обратной планки

Техника выполнения

Садимся на коврик. Рукоятки эспандера надеваем на стопы. Резинку надеваем на себя через голову, чтобы она оказалась примерно на уровне лопаток. Руки стоят за спиной.

Отталкиваемся руками от пола, поднимая таз и ноги вверх – встаём в положение обратной планки.

Поочерёдно поднимаем вверх то левую ногу, то правую. Ноги прямые, их мы не сгибаем в коленях.

Упражнение делаем не спеша.

Делаем упражнение минуту, затем 15 секунд отдыхаем.

Фото: istockphoto.com

Усложнённые отжимания

Техника выполнения

Встаём в упор лёжа. Ладони смотрят друг на друга. Локти смотрят в стороны.

Делаем одно отжимание.

Далее переходим в положение отжиманий с колен и мощными движениями делаем три «прыжка» на руках.

Повторяем всё сначала.

Делаем упражнение минуту, затем 15 секунд отдыхаем.

Такой комплекс нужно повторить 3-4 раза. Подробное выполнение упражнений смотрите в видео.

Отличным дополнением к тренировкам станет бег. Подробнее о том, как правильно заниматься на беговой дорожке, чтобы был результат, читайте в этой статье.