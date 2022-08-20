Что вкусного и полезного приготовить из куриного филе. Рецепт ПП-обеда

Для тех, кому надоело отварное мясо с гречей.

Куриная грудка, пожалуй, самый простой и быстрый способ получения белка. Особенно её любят те, кто придерживается правильного питания. Такое мясо легко усваивается, хорошо насыщает, а также содержит множество витаминов и минералов. Спортсмены часто употребляют именно курицу, так как она помогает нарастить мышечную массу.

Куриную грудку можно приготовить как угодно: запечь, отварить, пожарить. Рецептов огромное количество. Один из простых и вкусных — сытный салат. Вместе с клетчаткой из овощей и полезными жирами из оливкового масла блюдо станет отличным вариантом для обеда. Кстати, о том, как должны выглядеть сбалансированные приёмы пищи, рассказали в предыдущем материале.

Вам понадобятся:

свежая руккола — 1 пучок;

куриная грудка (филе) — 300 г;

небольшие помидоры — 2 шт.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

оливковое масло — 1 ст л.;

соль и перец по вкусу.

Рукколу промываем, просушиваем и выкладываем на большое плоское блюдо. Мясо курицы варим на среднем огне 15 минут после закипания. Затем измельчаем ножом и выкладываем сверху. Помидоры нарезаем кружочками и также выкладываем в произвольном порядке. Солим и перчим. Делаем заправку: смешиваем в небольшой пиале лимонный сок и оливковое масло. Добавляем в салат, тщательно перемешиваем — блюдо готово!