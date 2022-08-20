Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Главная Lifestyle Статьи

Рецепт ПП-обеда из куриного филе

Что вкусного и полезного приготовить из куриного филе. Рецепт ПП-обеда
Ната Гончар Тереза Данилова
,
Рецепт вкусного и полезного обеда из куриного филе
Комментарии
Для тех, кому надоело отварное мясо с гречей.

Куриная грудка, пожалуй, самый простой и быстрый способ получения белка. Особенно её любят те, кто придерживается правильного питания. Такое мясо легко усваивается, хорошо насыщает, а также содержит множество витаминов и минералов. Спортсмены часто употребляют именно курицу, так как она помогает нарастить мышечную массу.

Куриную грудку можно приготовить как угодно: запечь, отварить, пожарить. Рецептов огромное количество. Один из простых и вкусных — сытный салат. Вместе с клетчаткой из овощей и полезными жирами из оливкового масла блюдо станет отличным вариантом для обеда. Кстати, о том, как должны выглядеть сбалансированные приёмы пищи, рассказали в предыдущем материале.

Как выглядят сбалансированные завтрак, обед и ужин. Пример меню на день Как выглядят сбалансированные завтрак, обед и ужин. Пример меню на день

Вам понадобятся:

  • свежая руккола — 1 пучок;
  • куриная грудка (филе) — 300 г;
  • небольшие помидоры — 2 шт.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 1 ст л.;
  • соль и перец по вкусу.

Рукколу промываем, просушиваем и выкладываем на большое плоское блюдо. Мясо курицы варим на среднем огне 15 минут после закипания. Затем измельчаем ножом и выкладываем сверху. Помидоры нарезаем кружочками и также выкладываем в произвольном порядке. Солим и перчим. Делаем заправку: смешиваем в небольшой пиале лимонный сок и оливковое масло. Добавляем в салат, тщательно перемешиваем — блюдо готово!

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Популярные материалы
Психологи назвали 6 ситуаций, в которых стоит думать только о себе
Психологи назвали 6 ситуаций, в которых стоит думать только о себе
Что сделать, чтобы быстро протрезветь. Врач назвала 5 способов
Что сделать, чтобы быстро протрезветь. Врач назвала 5 способов
TOP 3
Как тренироваться на улице и не думать о взглядах прохожих. 5 советов от тренера
Как тренироваться на улице и не думать о взглядах прохожих. 5 советов от тренера
Мотивация
Как артисты шоу барабанщиков отказались выступить на Олимпиаде, но зажгли на ЧМ-2018
Эксклюзив
Как артисты шоу барабанщиков отказались выступить на Олимпиаде, но зажгли на ЧМ-2018
Впечатления
Что делать, если в жару сохнет кожа. Рассказывает нутрициолог
Что делать, если в жару сохнет кожа. Рассказывает нутрициолог
Питание
© championat.com 2000–2022