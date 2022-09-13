Что приготовить из яблок без пшеничной муки. 7 простых рецептов от шеф-повара

Что вкусного и полезного приготовить из яблок без муки?
Яблоки, запечённые с финиками и орехами
Вам понадобятся:
яблоки — 2 шт.;
финики — по вкусу;
орехи — по вкусу.
Берём яблоки, срезаем крышечку, ложкой аккуратно вычищаем сердцевину. Готовим начинку: финики моем, достаём косточки, затем мелко рубим. Грецкие орехи обсушиваем на сухой сковороде до приятного аромата, затем охлаждаем и рубим. Смешиваем орехи с финиками и фаршируем этим яблоки.
Выкладываем фаршированные яблоки в форму и запекаем в духовке до готовности — время приготовления зависит от сорта яблок. Для такого блюда лучше взять кислые плоды.
Чипсы в микроволновке
Нарезать тонкими кольцами яблоки, сполоснуть их в холодной воде и высушить бумажным полотенцем. Затем сушить в микроволновке на максимальной мощности 10–15 минут. Если есть режим гриль, то последние 3–4 минуты — на гриле.
Чипсы можно посыпать перед сушкой корицей.
О том, как правильно делать ПП-чипсы дома, читайте в статье по ссылке.
Салат с сельдереем, яблоками, орехами и соком лимона
Вам понадобятся:
стебель сельдерея — 1 шт.;
яблоки — 2 шт. (лучше кислые);
лимон — 1/2 шт.;
орехи (грецкий, кедровый) — 30 г.
Всё нарезать, заправить соком лимона и посыпать рублеными орехами.
Смузи из яблок, сельдерея, огурца
Вам понадобятся:
яблоко — 1 шт.;
огурец — 1шт.;
сельдерей — 1 стебель.
Яблоко очищаем от семечек, взбиваем вместе с огурцом и сельдереем в блендере. Готово!
Яблоки, запечённые с корицей
Вам понадобятся:
яблоки — 2 шт.;
корица — по вкусу.
Яблоки моем, очищаем от кожуры. Выкладываем на пергамент, посыпаем корицей и запекаем до готовности. Также можно добавить любой подсластитель.
Насыпной торт
Вам понадобятся:
яблоки — 1 кг;
орехи грецкие — 500 г.
Чистим яблоки. Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде, охлаждаем, измельчаем. Яблоки натираем на крупной тёрке.
В разъёмное кондитерское кольцо 18 см выкладываем слой натёртого яблока, посыпаем орехами, слегка утрамбовываем. Сверху снова выкладываем слой яблок, затем опять орехи, можно добавить ещё один слой и завершить орехами.
Даём постоять в холодильнике 1–2 часа. Готово!
Пирог
Вам понадобятся:
для коржа:
миндальная мука — 200 г;
кокосовая стружка — 100 г;
мёд или другой подсластитель — по вкусу;
кокосовое масло — 50 г;
щепотка соли;
по необходимости вода — 30–50 г;
для начинки:
яблоки — 1 кг;
корица — по вкусу;
подсластитель — по вкусу.
Яблоки чистим, нарезаем, выкладываем в сковороду и томим с добавлением воды, подсластителя и корицы до мягкого состояния. Тесто замешиваем. Если оно слишком рассыпчатое, нужно добавить воды.
Выкладываем тесто в форму, формируем корж в виде корзиночки с бортиками. Запекаем около 15 минут до слегка золотистого цвета. В готовую корзиночку выкладываем яблоки, выравниваем их и даём слегка охладиться.