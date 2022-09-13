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Что приготовить из яблок без пшеничной муки. 7 простых рецептов от шеф-повара

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Что вкусного и полезного приготовить из яблок без муки?

Яблоки, запечённые с финиками и орехами

Вам понадобятся:

яблоки — 2 шт.;

финики — по вкусу;

орехи — по вкусу.

Берём яблоки, срезаем крышечку, ложкой аккуратно вычищаем сердцевину. Готовим начинку: финики моем, достаём косточки, затем мелко рубим. Грецкие орехи обсушиваем на сухой сковороде до приятного аромата, затем охлаждаем и рубим. Смешиваем орехи с финиками и фаршируем этим яблоки.

Выкладываем фаршированные яблоки в форму и запекаем в духовке до готовности — время приготовления зависит от сорта яблок. Для такого блюда лучше взять кислые плоды.

Чипсы в микроволновке

Нарезать тонкими кольцами яблоки, сполоснуть их в холодной воде и высушить бумажным полотенцем. Затем сушить в микроволновке на максимальной мощности 10–15 минут. Если есть режим гриль, то последние 3–4 минуты — на гриле.

Чипсы можно посыпать перед сушкой корицей.

О том, как правильно делать ПП-чипсы дома, читайте в статье по ссылке.

Салат с сельдереем, яблоками, орехами и соком лимона

Вам понадобятся:

стебель сельдерея — 1 шт.;

яблоки — 2 шт. (лучше кислые);

лимон — 1/2 шт.;

орехи (грецкий, кедровый) — 30 г.

Всё нарезать, заправить соком лимона и посыпать рублеными орехами.

Смузи из яблок, сельдерея, огурца

Вам понадобятся:

яблоко — 1 шт.;

огурец — 1шт.;

сельдерей — 1 стебель.

Яблоко очищаем от семечек, взбиваем вместе с огурцом и сельдереем в блендере. Готово!

Яблоки, запечённые с корицей

Вам понадобятся:

яблоки — 2 шт.;

корица — по вкусу.

Яблоки моем, очищаем от кожуры. Выкладываем на пергамент, посыпаем корицей и запекаем до готовности. Также можно добавить любой подсластитель.

Насыпной торт

Вам понадобятся:

яблоки — 1 кг;

орехи грецкие — 500 г.

Чистим яблоки. Грецкие орехи обжариваем на сухой сковороде, охлаждаем, измельчаем. Яблоки натираем на крупной тёрке.

В разъёмное кондитерское кольцо 18 см выкладываем слой натёртого яблока, посыпаем орехами, слегка утрамбовываем. Сверху снова выкладываем слой яблок, затем опять орехи, можно добавить ещё один слой и завершить орехами.

Даём постоять в холодильнике 1–2 часа. Готово!

Пирог

Вам понадобятся:

для коржа:

миндальная мука — 200 г;

кокосовая стружка — 100 г;

мёд или другой подсластитель — по вкусу;

кокосовое масло — 50 г;

щепотка соли;

по необходимости вода — 30–50 г;

для начинки:

яблоки — 1 кг;

корица — по вкусу;

подсластитель — по вкусу.

Яблоки чистим, нарезаем, выкладываем в сковороду и томим с добавлением воды, подсластителя и корицы до мягкого состояния. Тесто замешиваем. Если оно слишком рассыпчатое, нужно добавить воды.

Выкладываем тесто в форму, формируем корж в виде корзиночки с бортиками. Запекаем около 15 минут до слегка золотистого цвета. В готовую корзиночку выкладываем яблоки, выравниваем их и даём слегка охладиться.