Как правильно засушить фрукты и овощи. Рецепт домашних ПП-чипсов

Бенита Стрельченко шеф-повар, бренд-шеф Клиники иммунодиетологии ImmunoHealth Как сделать полезные домашние чипсы из фруктов и овощей?

Сушка фруктов и овощей в домашних условиях — это ещё один способ сохранить летний урожай и к тому же получить питательные ПП-чипсы в любое время года. Рассказываем, как правильно это сделать.

Из каких фруктов и овощей лучше делать чипсы

Из овощей подойдут кабачки, баклажаны, сельдерей, тыква. А если хочется сладкого, можно взять клюкву, бруснику, яблоки, груши, сливы, клубнику, малину и чернику.

Как подготовить фрукты и овощи к сушке

Тщательно моем плоды, выбираем только спелые и свежие. Сельдерей и тыкву нужно очистить от кожуры — с остальными овощами делать это необязательно. Каждый вид овощей нарезаем на тонкие слайсы — примерно 3-5 мм. Затем замачиваем их в чуть подсоленной воде минут на пять. После выкладываем на бумажное полотенце и высушиваем.

Фрукты также тщательно перебираем и моем. Кислые ягоды (клюкву и бруснику) стоит заранее замочить в сиропе из стевии. Кипятим воду, добавляем туда подсластитель, затем всыпаем в сироп ягоды и оставляем на 8-10 часов. После откидываем ягоды на сито, чтобы сироп стёк.

Яблоки, груши и сливы тоже требуют особой подготовки. Их нужно замочить в воде с лимонной кислотой — так фрукты лучше сохранят свой вид, а после сушки будут гораздо вкуснее.

Как правильно сушить фрукты и овощи

Можно использовать специальный дегидратор или сушилку для овощей и фруктов. Но подойдёт и обычная духовка. На противень кладём пергамент или силиконовый коврик. Тонким слоем выкладываем один вид овощей или фруктов. Сушим при температуре не больше 80 градусов примерном 8-12 часов. При этом духовку нужно приоткрыть, чтобы была циркуляция воздуха. Периодически овощи и фрукты нужно переворачивать, а ягоды перемешивать.

Когда чипсы будут готовы, нужно достать их из духовки и на некоторое время оставить при комнатной температуре. Затем можно убирать в бумажные или тканевые мешочки.

Такие снеки — отличная альтернатива вредным перекусам. Они долго хранятся, и их удобно брать с собой. А пока лето не закончилось, есть возможность наслаждаться и свежими ягодами. Что полезного из них приготовить, читайте в статье по ссылке.