Как правильно засушить фрукты и овощи. Рецепт домашних ПП-чипсов

Тщательно моем плоды, выбираем только спелые и свежие. Сельдерей и тыкву нужно очистить от кожуры — с остальными овощами делать это необязательно. Каждый вид овощей нарезаем на тонкие слайсы — примерно 3-5 мм. Затем замачиваем их в чуть подсоленной воде минут на пять. После выкладываем на бумажное полотенце и высушиваем.
Фрукты также тщательно перебираем и моем. Кислые ягоды (клюкву и бруснику) стоит заранее замочить в сиропе из стевии. Кипятим воду, добавляем туда подсластитель, затем всыпаем в сироп ягоды и оставляем на 8-10 часов. После откидываем ягоды на сито, чтобы сироп стёк.
Яблоки, груши и сливы тоже требуют особой подготовки. Их нужно замочить в воде с лимонной кислотой — так фрукты лучше сохранят свой вид, а после сушки будут гораздо вкуснее.
Как правильно сушить фрукты и овощи
Можно использовать специальный дегидратор или сушилку для овощей и фруктов. Но подойдёт и обычная духовка. На противень кладём пергамент или силиконовый коврик. Тонким слоем выкладываем один вид овощей или фруктов. Сушим при температуре не больше 80 градусов примерном 8-12 часов. При этом духовку нужно приоткрыть, чтобы была циркуляция воздуха. Периодически овощи и фрукты нужно переворачивать, а ягоды перемешивать.
Когда чипсы будут готовы, нужно достать их из духовки и на некоторое время оставить при комнатной температуре. Затем можно убирать в бумажные или тканевые мешочки.
Такие снеки — отличная альтернатива вредным перекусам. Они долго хранятся, и их удобно брать с собой. А пока лето не закончилось, есть возможность наслаждаться и свежими ягодами. Что полезного из них приготовить, читайте в статье по ссылке.