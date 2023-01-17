Разбираемся, как это отражается на психике и физическом здоровье.

Почему вредно хранить свои и чужие секреты: 3 причины по мнению психолога

Елена Шумилина психолог, арт-терапевт Что такое секрет? Речь про недосказанность или полное сокрытие какой-либо информации. Она может быть связана лично с вами или касаться других. И в том, и в другом случае есть риск навредить своему здоровью. В каких случаях и как это происходит? И главное – что поможет облегчить процесс, если избежать его невозможно?

Тайны бывают разными. Не все секреты – это утаивание чего-то пугающего или компрометирующего. Часто они связаны с позитивом, а их хранение – возможность этот позитив приумножить.

Например, покупка подарка любимому или организация вечеринки-сюрприза до поры хранятся в секрете. Это нас вовсе не изматывает. Напротив – наполняет энергией от предвкушения. Мы представляем, насколько удивится человек, как ему будет приятно и т. п. Такие секреты несут лишь пользу.

Но часто хранение тайн и секретов наносит вред нашему эмоциональному и физическому здоровью. В каких ситуациях это происходит?

Фото: istockphoto.com

Какие тайны опасны

Когда это не ваш секрет

Например, вы стали случайным свидетелем события, которые лично к вам вообще не имеют отношения. У вас нет морального права раскрыть информацию, но и выбросить её из головы не получается. Вы можете часто мысленно возвращаться к этой теме, но всякий раз закапывать её обратно. Тайна не ваша. Но страдает ваше здоровье.

Когда секрет ваш

Например, мы приняли решение о смене работы. Уже сходили на парочку собеседований, но пока держите всё в секрете. Вдруг сорвётся или сглазят… От коллег отшучиваетесь, начальника избегаете. Пока эта тайна висит в воздухе, вы испытываете сильное психическое напряжение.

Фото: istockphoto.com

Иногда и чужие, и свои секреты сложно сразу же раскрыть. Страшно за близких. Сложно подобрать слова. Скажем, когда речь про серьёзные медицинские диагнозы. А ведь в этой ситуации, скрывая правду, мы испытываем двойной стресс – от самого диагноза и невозможности как-то снять это напряжение.

Отдельная тема – супружеские измены. Здесь порой желание очистить разбивается о страх потерять вторую половину. Мы начинаем подключать опцию «мудрость», вооружать фразами вроде «с кем не бывает». Что происходит внутри? Растёт напряжение и уровень стресса.

Как это нам вредит

1. Мы живём в страхе

Что мы чувствуем, когда что-то замалчиваем и вынуждены постоянно договариваться с собой? В первую очередь – страхи. Мы боимся реакции окружающих. Что будет, если всё раскроется? Если это личный секрет, бросающий (как вам кажется), тень на ваше доброе имя, то, узнав о нём, близкий человек может отвернуться. Например, при измене закономерно ожидать развода.

Фото: istockphoto.com

Таким образом, человек, храня тайну подобного рода, начинает жить в страхе, а он – противоположность любви. Именно поэтому сокрытие измены в попытках сохранить семью нередко терпит фиаско. Отношения всё равно разрушаются, пусть и не от того, что всплыл факт неверности.

2. Растёт напряжение

Скрывая информацию, мы вынуждены постоянно контролировать свои мысли и слова. Приходится следить за мимикой, проявлением эмоций и речью.

Вновь возьмём пример супружеской измены. Когда человек скрывает этот факт, постепенно он начинает избегать общения со второй половинкой. Постоянный самоконтроль – дело утомительное. Лучше реже оставаться наедине, чтобы не отвечать на вопросы и не сказать лишнего.

Фото: istockphoto.com

Мы начинаем беспокоиться и раздражаться. Растущее внутреннее напряжение может стать причиной головной боли или более серьёзного заболевания.

3. Теряем энергию

Самое главное – хранение тайны требует энергии. В результате вместо того, чтобы направлять её на создание нового, мы подпитываем старое и ненужное. Фокус внимания смещается в прошлое. Мы уже не можем полноценно радоваться настоящему. Мы забываем о своих мечтах и планах.

Итак, храня в себе подобные вещи, мы попадаем в сложное эмоциональное состояние, которое постепенно истощает. Расстройство психики, усталость, смещение фокуса внимания, раздражение – всё это приводит к конфликтам в семье и коллективе. Отношения с близкими начинают рушиться.

Фото: istockphoto.com

Состояние может усугубляться, ведь для сокрытия информации мы можем начать придумывать какие-то истории. Ложь изматывает и постепенно делает историю ещё более непригодной для раскрытия. Причём начаться всё может с пустяка, а перерасти в реальную проблему.

Как быть?

Главное здесь – осознать, какой вред вы себе наносите. Если речь о личном секрете, возможно, раскрыв его, вы пострадаете куда меньше. Часто пустяковые вещи мы сами раздуваем до размеров драмы.

Если секрет действительно нуждается в хранении, важно подключить осознанность. Ответьте себе на вопрос — почему вы храните эту тайну. Нужно чётко выделить причину, чтобы исключить внутренние метания и изматывающее самобичевание.

Порой страх раскрыть какую-то информацию о себе – следствие зависимости от чужого мнения. Чтобы успешно с ней бороться, ловите советы психолога.