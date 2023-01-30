От них больше неприятностей, чем реальной пользы делу.

5 типов людей, которых не стоит брать на работу, если хотите добиться успеха

Атмосфера в коллективе зависит не только от стиля руководства, но и от самих сотрудников. Точнее — от их характеров. Идеальная рабочая среда — это когда каждый ощущает безопасность, получает поддержку и не боится высказываться. Этому могут помешать определённые типы людей, которые будут тянуть команду вниз.

Юлия Владис клинический психолог, бизнес-наставник для женщин Любому руководителю важно сформировать коллектив так, чтобы каждый сотрудник делал вклад в общее дело. Увы, есть такие кадры, которые и сами не слишком эффективны, и другим мешают. Кто они?

1. Индивидуалисты

Люди, которых можно охарактеризовать коротким — «я не с вами». Они всячески дистанцируются от коллектива. Ставят под сомнение правильность решения начальства или действий коллег. Очень часто индивидуалисты пытаются возвыситься над остальным коллективом: «я звезда, а вы никто».

Фото: istockphoto.com

Они не стремятся делать общее дело, а выполняют исключительно свои обязанности в отрыве от глобальной цели.

Чем это опасно? Индивидуалист может уйти из компании. Деньги, потраченные на его обучение, начальству никто не вернёт. Также эти люди не хотят делиться опытом или знаниями. Ни о каком командном духе речи не идёт.

2. Пассивные

Обычно они ведут себя «тише воды, ниже травы». Могут десятилетиями сидеть без достижений, не «перетягивая» ответственность на себя. Руководителю доподлинно неизвестно, чего от них ожидать.

Возможно, пассивный сотрудник не может себя проявить, потому что не выпадает хороший шанс. А может быть, он просто пустышка. Вот почему так важно подобных пассивных сотрудников ставить в ситуацию челленджа.

Фото: istockphoto.com

Давайте ему задания, в которых он сможет проявить себя как специалист. Обратите внимание, как он относится к ответственности, насколько готов её брать. Даёт ли он результат или только пускает пыль в глаза. Всё это поможет понять, нужен ли вам такой пассивный индивидуум в офисе.

Часто данный тип людей мотивирует своё бездействие тем, что все вокруг им мешают. Дело в другом. Единственный их враг — лень и малая инициативность.

3. Гордецы

Такие люди бывают излишне амбициозны и уверены в себе. Настолько, что никогда не обратятся за помощью или советом к рядовым сотрудникам. Эти всезнайки скорее полезут за ответами в интернет, чем прибегнут к помощи компетентного человека.

Фото: istockphoto.com

В итоге такая несгибаемая самоуверенность и гордость может привести к печальным последствиям вплоть до краха компании. При этом гордецы никогда не признают, что творящийся хаос — их рук дело.

А если их уличат в дилетантстве, то могут крайне оскорбиться: как вы могли подвергнуть сомнению их «великий ум»? Подумайте хорошо, нужны ли вам такие люди в коллективе.

4. Болтуны

Опасны они тем, что конструктивную деятельность заменяют бесконечными разговорами. Но не это самое страшное. Болтуны — источник сплетен, а значит, нездоровой атмосферы в коллективе. Также подобные сотрудники ненароком могут выдать конфиденциальную информацию конкурентам.

Фото: istockphoto.com

Что делать с таким болтливым сотрудником, если вы не хотите с ним расставаться? Во-первых, чётко обозначить ему наказание за разглашение коммерческой тайны. Во-вторых, поставить его на позицию, где важна коммуникабельность. Например, в колл-центр. Там его недостаток превратится в достоинство.

5. Мученики

Эти страдальцы никогда не устанут жаловаться на жизнь. Им не нравится буквально всё: от цвета стен офиса до генерального директора и зарплаты.

Они постоянно будут вариться в своём возмущении. Вовлекут в негатив всех сотрудников. Мученики способны существенно подпортить атмосферу в коллективе, сделать её напряжённой.

Фото: istockphoto.com

Что делать руководителю? Попытаться выяснить у страдальца в личной беседе, всё ли у него хорошо в жизни. Возможно, организовать ему встречу с корпоративным психологом. Если же мученик — типичная модель его поведения, то имеет смысл подумать: а нужна ли вам «жертва» в коллективе?

Как работать меньше, а получать больше? Здесь можно найти советы и лайфхаки от бизнес-тренера.