«Балерины едят довольно много». Дневник питания ведущей солистки Большого театра

Кристина Кретова ведущая солистка Большого театра Моё меню зависит от загруженности на работе — чем больше репетиций, тем насыщеннее меню.

Меню на день

Обычно я начинаю свой день с белков — заметила, что они дают мне более сильное насыщение. Это может быть омлет из яйца, томаты, сыр, шпинат или сельдерей.

Фото: Александра Солозобова

В обед ем углеводы и клетчатку, например, гречку и салат или рис и свеклу. На ужин предпочитаю обойтись без углеводов: рыба, курица, реже — мясо и много зелёного салата!

Белковые дни вместо диет

Я не придерживаюсь никакой диеты, считаю это вредным. Но когда мне надо подсушить тело, я делаю белковые дни: употребляю 150 г углеводов, 100 г белка и 50 г жиров. За неделю можно здорово подсушить тело и сбросить пару кг.

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Секреты красивого тела 70 на 30

70% красивого тела зависит от питания. Я всегда придерживаюсь правила встать из-за стола с небольшим чувством голода, не переедать. Также отказаться от перекусов и не есть за четыре часа до сна. Даже не пить кефир, что часто советуют!

Фото: Александра Солозобова

Остальные 30% — это физическая нагрузка. Если вы хотите похудеть — ешьте на 400 ккал меньше, чем потратите энергии за день. Например, вы сожгли 2000 ккал, значит, еды должно быть на 1600 ккал.

Балерины едят много!

На самом деле, балерины едят довольно много. Только за спектакль мы тратим свыше 2500 ккал, плюс дневные репетиции и волнение. Иногда реально нет времени поесть. Так и худеют — с помощью работы и правильного питания.

Фото: Александра Солозобова

Рецепт лёгкого ужина от балерины

Сейчас мы имеем очень разнообразное питание, и даже привычный салат из огурцов и помидоров можно разбавить авокадо, сельдереем и брокколи. Калорий не много, а насыщения и удовольствия больше. Я люблю готовить и всегда много экспериментирую.

Приведу пример очень быстрого ужина в виде сытного, но некалорийного салата.

Ингредиенты:

мини-картофель — (5-6 шт.), покупаю его обычно уже варёным;

помидор черри — 5-6 шт.;

яйцо — 2 шт.;

салат латук;

тунец в оливковом масле;

горчица (лучше дижонская).

Фото: istockphoto.com

Приготовление:

Поставить варить яйца вкрутую. Нарезать картофель пополам и обжарить его на сухой сковороде. Нарезать пополам черри и латук. Выложить в миску тунец, размять его вилкой, добавить все остальные ингредиенты, смешать с ложкой горчицы.

Вуаля! За 10 минут вы приготовили полезный и сытный ужин. Приятного аппетита, и любите себя! Помните: мы то, что мы едим.

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Мнение врача

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицин, нутрициолог Очень верное замечание, что любые ограничительные диеты значительно влияют на организм. Это не только стресс эмоциональный, но и дефициты нутриентов. А с учётом того, что у балерин действительно высокое потребление энергии, то и количество пищи (и белков, и углеводов, и жиров) должно быть достаточно.

Теория подсчёта калорий достаточно специфична с точки зрения того, что каждый человек индивидуален, и не всегда можно понять, сколько тратится энергии. В этом случае помогает понимание собственных желаний и тела: не переедать, уметь ограничивать потребление вредной пищи (сахара, фруктоза, соль, мучное).

Фото: istockphoto.com

Рацион Кристины на день составлен правильно, утро действительно лучше начинать с белковой части, добавить жиры (желток яйца, растительные масла, орехи). Обед и ужин – клетчатка, белок, сложные углеводы. А вот что касается белковых дней вместо диет, то здесь важно учитывать свой уровень физической нагрузки.