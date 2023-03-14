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Как накачать руки эспандером: 2 самых эффективных упражнения

Всего 2 упражнения с эспандером помогут сделать ваши руки сильнее
Виктор Обморнов Дмитрий Разваров
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2 упражнения с эспандером для сильных рук
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Видеоурок для тех, кто хочет накачать бицепс и трицепс.

Сегодняшняя тренировка с фитнес-тренером Дмитрием Разваровым докажет, что для прокачки рук и поддержания их в форме необязательно хвататься за штанги и гантели. Занятие будет полезно как для новичков, так и для опытных спортсменов, потому что всем иногда нужно менять тренировочный план и включать в него новые элементы.

Сложных упражнений здесь не будет, их все вы уже наверняка делали раньше с другими снарядами. Первое имитирует подъём штанги на бицепс, а второе – французский жим. Цепляя резинку за ноги, вы создаёте дополнительное сопротивление, которое поможет вам эффективно проработать бицепс и трицепс.

Выбирайте эспандер с комфортным для вас натяжением. Если выполнять упражнения будет слишком легко, просто увеличьте количество повторений. Включайте наше новое видео, и поехали!

В предыдущем материале ищите видеоурок с эспандером для прокачки пресса.
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