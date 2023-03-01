Всего одно упражнение с эспандером поможет прокачать пресс. Видеоинструкция

Тренировки с этим снарядом уже давно пользуются популярностью, и неспроста. Тренажёр может приобрести любой желающий, он не занимает много места дома и при этом эффективно прокачивает мышцы. Сегодня мы покажем, как проработать пресс с помощью эспандера.

Вас ждёт всего одно упражнение, которое ударно воздействует на прямую мышцу живота. Если вы начнёте ежедневно выполнять его, уже через пару недель заметите результат. Попробуйте делать это движение ровно минуту, а потом отдохните и оцените, готовы ли вы повторить.

О том, как накачать грудные мышцы с помощью эспандера, рассказали в этом материале

В зависимости от уровня подготовки увеличивайте или уменьшайте количество подходов в день. Если на следующее утро после первой тренировки мышцы начнут болеть, не переживайте – это нормальная реакция организма. А если боль будет преследовать вас после каждого занятия, стоит задуматься над уменьшением нагрузки. Смотрите правильную технику выполнения, которую показал фитнес-тренер Дмитрий Разваров, в нашем новом видео.

Напоминаем, что залог красивой фигуры – это правильное питание, восстановление и регулярные и разнообразные тренировки!

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