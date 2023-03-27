Что будет, если не удалять зубы мудрости? Стоматолог назвал 4 последствия

Лишь у половины части населения мира прорезываются все четыре восьмых зуба. У остальных так и остаются в виде зачатков или не закладываются вовсе в десне, — отмечают врачи.

И если с теми, у кого «восьмёрки» не вышли на поверхность, проще, то нередко все четыре прорезавшихся третьих моляра доставляют дискомфорт.

Зуб мудрости — это восьмой зуб в ряду, часто его называют «восьмёрка» или третий моляр. Восьмые зубы достались современным людям от предков, они считаются атавизмом. Несмотря на то что на данном витке эволюции размеры челюсти человека стали другими из-за изменения характера пищи, количество зачатков зубов осталось прежним. Именно поэтому зубы мудрости зачастую прорезаются в атипичном для человека месте и доставляют дискомфорт и болевые ощущения. Возможно, в ходе эволюции через 100–200 лет у наших потомков вовсе не будет этих зубов.

Григорий Кулясов врач-стоматолог высшей категории, ортопед АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Рассказывает, от кого нам достались «восьмёрки» и всегда ли их сохранение грозит проблемой для здоровья.

«Восьмёрки» из-за своего специфического положения требуют тщательного ухода. На их эмали скапливается мягкий налёт и остатки пищи. Это, в свою очередь, приводит к размножению бактерий и проникновению вирусов в десну.

Поэтому, если принято решение сохранять зубы мудрости, используйте щётки с длинным ворсом и покрывайте герметиком, чтобы предотвратить разрушение.

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Однако нередко «восьмёрки» становятся источником кариесов, и лучше будет после консультации с ортопедом удалить их.

Зубы мудрости начинают прорезаться у человека в возрасте от 14 до 25 лет, а иногда намного позже. При их прорезывании может произойти скрученность зубов и нарушение функциональных движений. Это, в свою очередь, провоцирует увеличение тонуса жевательной мускулатуры и опосредованно приводит к повышенной стираемости зубов.

Фото: istockphoto.com

Если «восьмёрки» прорезаются совсем атипично, есть риск столкнуться с патологиями височно-нижнечелюстного сустава.

Удалять восьмые зубы при отсутствии показаний не нужно

Всегда стоит проконсультироваться с врачом-ортодонтом или ортопедом. Он определит, есть ли необходимость удалять зубы мудрости в конкретном случае.

Если же зуб мудрости мешает и становится причиной ряда заболеваний – не стоит пренебрегать советами врачей. Перед проведением операции необходима консультация специалиста. Он проверит, не мешает ли зуб мудрости при функциональных движениях, а затем направит пациента на консультацию к хирургу.

Врач даст рекомендации по диагностике, при необходимости назначит проведение компьютерной томографии. Она позволит определить, как нижние восьмые зубы соотносятся с нижнечелюстным нервом.

Если не удалять зуб мудрости при показаниях к этому, могут возникнуть проблемы

Появление кариеса, поскольку чистка восьмого зуба затруднительна.

Нарушение прикуса, ведь зуб мудрости может сдвигать другие зубы.

Травмирование слизистой языка, щёк или губ.

Возникновение над зубом «капюшона» из десны, в котором скапливается пища.

Фото: istockphoto.com

Многие считают, что операция по удалению зуба мудрости болезненна, и поэтому откладывают её. На самом деле это не так. Лишь в некоторых случаях возможны болезненные ощущения после сложной операции.

Приём обезболивающих препаратов в течение нескольких дней бывает достаточно. Место удаления заживает обычно быстро и без осложнений.

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