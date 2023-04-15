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Как приготовить пасхальный кулич без дрожжей? Видеорецепт с пошаговым приготовлением

Уже совсем скоро праздник Пасхи. Порадуйте себя и своих близких вкуснейшим куличом с добавлением творога и белого шоколада.

Даниэль Евгеньевич фудблогер Рецепт будет актуален тем, кто не любит возиться с тестом и дрожжами.

Ингредиенты

сливочное масло — 40 г;

яйцо — 5 шт.;

творог 9% — 200 г;

тростниковый сахар — 20 г;

разрыхлитель теста — 5 г;

изюм — 60 г;

жидкая ваниль — 4 капли;

мука — 150 г;

белый шоколад — 100 г;

кондитерская посыпка.

Приготовление

Растапливаем сливочное масло. Добавляем яйца, творог, сахар, разрыхлитель, изюм, ваниль и муку. Тщательно перемешиваем и переливаем массу в формочку. Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов на 40–45 минут. Даём испечённом куличу возможность немного остыть.

Готово! Кулич получается воздушный, нежный и вкусный. Видеорецепт с пошаговым приготовлением смотрите ниже.