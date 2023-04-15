Как приготовить пасхальный кулич без дрожжей? Видеорецепт с пошаговым приготовлением
Это блюдо точно не займёт много времени.
Уже совсем скоро праздник Пасхи. Порадуйте себя и своих близких вкуснейшим куличом с добавлением творога и белого шоколада.
Даниэль Евгеньевич
фудблогер
Рецепт будет актуален тем, кто не любит возиться с тестом и дрожжами.
Ингредиенты
- сливочное масло — 40 г;
- яйцо — 5 шт.;
- творог 9% — 200 г;
- тростниковый сахар — 20 г;
- разрыхлитель теста — 5 г;
- изюм — 60 г;
- жидкая ваниль — 4 капли;
- мука — 150 г;
- белый шоколад — 100 г;
- кондитерская посыпка.
Приготовление
- Растапливаем сливочное масло.
- Добавляем яйца, творог, сахар, разрыхлитель, изюм, ваниль и муку.
- Тщательно перемешиваем и переливаем массу в формочку.
- Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов на 40–45 минут.
- Даём испечённом куличу возможность немного остыть.
Готово! Кулич получается воздушный, нежный и вкусный. Видеорецепт с пошаговым приготовлением смотрите ниже.