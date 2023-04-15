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Вкусный и простой рецепт кулича на Пасху-2023: пошаговая видеоинструкция

Как приготовить пасхальный кулич без дрожжей? Видеорецепт с пошаговым приготовлением
Даниэль Евгеньевич
Как приготовить пасхальный кулич без дрожжей?
Аудио-версия:
Комментарии
Это блюдо точно не займёт много времени.
Уже совсем скоро праздник Пасхи. Порадуйте себя и своих близких вкуснейшим куличом с добавлением творога и белого шоколада.
Даниэль Евгеньевич
Даниэль Евгеньевич
фудблогер

Рецепт будет актуален тем, кто не любит возиться с тестом и дрожжами.

Ингредиенты

  • сливочное масло — 40 г;
  • яйцо — 5 шт.;
  • творог 9% — 200 г;
  • тростниковый сахар — 20 г;
  • разрыхлитель теста — 5 г;
  • изюм — 60 г;
  • жидкая ваниль — 4 капли;
  • мука — 150 г;
  • белый шоколад — 100 г;
  • кондитерская посыпка.

Приготовление

  1. Растапливаем сливочное масло.
  2. Добавляем яйца, творог, сахар, разрыхлитель, изюм, ваниль и муку.
  3. Тщательно перемешиваем и переливаем массу в формочку.
  4. Отправляем в разогретую духовку до 170 градусов на 40–45 минут.
  5. Даём испечённом куличу возможность немного остыть.
Готово! Кулич получается воздушный, нежный и вкусный. Видеорецепт с пошаговым приготовлением смотрите ниже.
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