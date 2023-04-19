Полный гид по модным кедам: 14 крутых пар — от бюджетных до нереально дорогих

Кеды — один из самых удобных вариантов обуви на весну и лето. Дизайнеры не первый сезон признаются им в любви, а стилисты предлагают всё более нетривиальные их сочетания. Сегодня кеды легко вписываются в подчёркнуто классические образы. Разумеется, привычный тандем — с джинсами — тоже никто не отменял.

Эта обувь относится к категории спортивной, но уже давно перекочевала в повседневность. Одна из причин популярности кед — универсальность. Они подходят для любого возраста и отлично работают в самых разных контекстах. Да, когда-то считалось, что кеды могут быть не по статусу взрослому и солидному человеку. Сегодня эти представления канули в лету.

Конечно, есть нюансы. Какие-то модели более универсальны, какие-то «показаны» для определённого возраста и модного настроя. Разбираемся в деталях вместе со стилистами.

Кеды мужские Vans Classic Slip-On, 10 499 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

С чем носить кеды?

Тата Ступакова стилист, эксперт в области моды Можно сказать, что кроссовки и кеды — это современная база для большинства людей. Но если в первых ходят и на работу, и на выход в любое время года, то вторые — это чаще выбор для тёплой погоды и совсем простых (расслабленных) образов.



Как персональный стилист могу сказать, что кеды явно недооценены. Поверьте, с ними тоже можно создавать очень неожиданные и стильные луки.



В качестве примера для таких образов предлагаю взять чёрные базовые кеды Vans. Сегодня из скейтборд-культуры они уверенно вошли в массовое потребление. Самые популярные модели этой марки: Jazz Stripe, Vans Style #44 и Vans Slip-On. Девушкам рекомендую носить их с лёгким сарафаном, классическими брюками со стрелками и длинным пальто. Футболка или лонгслив идеально впишутся в этот эклектичный интеллигентный образ.

Кеды женские Vans Ward Platform, 6999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Ещё одна известная марка обуви на резиновой подошве — Converse. Они также не уступают звания «трендовых и любимых», правда, всё-таки являются чуть более молодёжными.

Комбинировать классику с кедами гораздо проще, чем с кроссовками, так как базовые модели этой обуви выглядят более лаконично и спокойно. Они не станут привлекать слишком много внимания.

Кеды женские Converse CHUCK TAYLOR ALL STAR, 9830 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Кстати, даже принцесса Диана сочетала в одном образе классическое пальто и белые кеды с высокими носками. Конечно, супруга Чарльза ужасно нервировала этим королеву Елизавету II, но подданным её величества такие модные эксперименты нравились.

Как выбрать свои кеды?

Сегодня разнообразие моделей впечатляет. Можно найти любой цвет и принт: от зебры до изображения героя любимого мультфильма. Дизайн тоже сильно шагнул вперёд. На полках нас встречает обилие фактур, вышивок, металлических элементов и прочих стилистических атрибутов. В общем, сегодня каждый сможет найти свои идеальные кеды.

Кеды женские Vans SK8-Hi 38 Decon SF, 6999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Возможно, кому-то важен именно бренд. Некоторые фанатеют по модным коллаборациям. Тут точно есть из чего выбрать: Converse и Issa Rae, Converse и GAP, Converse и Maison Margiela, Converse и JW Anderson. Не уступает и марка Vans. Стоит вспомнить плоды их совместного творчества с Hermes, Kenzo, Supreme, Comme des Garçons.

Для творческих людей с хорошей фантазией есть даже ряд магазинов, где можно самому создать пару кед в любом дизайне.

Кеды женские KEDDO, 4299 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Если бренды — это не то, за чем вы гонитесь, ориентироваться можно на тренды. Конечно, в большей степени и тут речь пойдёт про марки, но есть и другие приметы. Например, формат подошвы и высота обреза. Предлагаем разобрать весь список.

Какие бренды и их творения особенно популярны этой весной? Что делать, если вы не готовы сильно тратиться и хотите купить что-то «по мотивам»?

Кеды женские OBBA, 3199 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Модные кеды сезона весна-лето 2023

Дизайнеры при создании коллекций решили поиграть материалами, цветами, не забыв использовать экологичные решения. Можно выбрать на любой вкус и под различный образ. О главных новинках рассказывает стилист Евгения Гудошина.

Евгения Гудошина персональный стилист, аналитик трендов Если до сих пор все грезили кроссовками, в сезоне весна-лето 2023 модное внимание устремилось именно на кеды. Теперь именно они привлекают внимание трендсеттеров и вдохновляют их на новые стилизации.



К каким тенденциям стоит присмотреться внимательнее?



1. Забытое старое

В кедах на сезон весна-лето 2023 главенствует тренд на 80-е и в целом обращение к теме ретро. Поэтому на пике снова «конверсы» (Converse) как каноническая модель.

Кеды женские Converse CHUCK TAYLOR ALL STAR, 10 390 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Под этот же тренд попадает бренд «Два Мяча», который недавно начал активно возвращаться на российский рынок. Их синие классические кеды с подошвой, оставляющей след из двух мячей, носили космонавт Юрий Гагарин, герой фильма про Электроника — Сыроежкин, попугай Кеша из мультфильма.

Кеды женские «Два Мяча» Dba, 4999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Зарубежные бренды тоже «воспевают» самые популярные модели из прошлых коллекций. Сейчас наблюдается очередной бум на adidas All Stars и их же модель Antilope.

Ретрокеды можно носить с вещами похожей стилистики: безразмерными клетчатыми или джинсовыми (варёными) рубашками. Пусть они выглядят так, будто вы одолжили их у родителей. Также можно впускать подобные модели кед в классические образы. Носить их с костюмами и жакетами.

Кеды мужские adidas Grand Court Shoes, 6999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

2. Твёрдо стоять на ногах

Уплотнённая подошва — микротренд сезона. Такие кеды смотрятся массивно, поэтому рекомендую сочетать их обязательно с чем-то объёмным сверху. Подойдут: оверсайз-бомбер, пиджак с расширенной линией плеча или куртка-рубашка с накладными карманами.

Кстати, мы собрали все острые тренды весны в области верхней одежды. Ищите по ссылке.

Кеды женские высокие на массивной подошве Converse, 14 799 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

3. Выше и выше

Высокие кеды тоже сегодня актуальны. В пару к ним отлично подойдут укороченные джинсы, любые шорты, мини-юбки или велосипедки.

4. Хитрая комбинация

Современно смотрятся кеды, в которых совмещены разные фактуры. Например, кожа и замша. Могут быть и другие дополнения. Варианты с замшей всегда выглядят благородно и хорошо сочетаются с фактурными материалами: со свитером из хлопка или жакетом из денима.

Кеды мужские Vans SK8-Hi MTE-2, 8999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

5. Передай другому

Намеренно состаренные и испачканные кеды — тренд из категории «не для всех». Тем не менее такие модели продаются и пользуются популярностью. Флагман здесь, конечно, Golden Goose. Подобную обувь здорово сочетать с еще чем-то «поношенным». Это могут быть джинсы с рваным краем или разрезами. Подойдёт кожаная куртка с потёртостями.

Кеды женские GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, 52 500 руб. / tsum.ru Фото: tsum.ru

Цвета

Если говорить про популярные оттенки, то здесь выбор велик и разнообразен — на любой вкус и настроение.

Кеды женские adidas VL COURT 2.0, 9399 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Классический белый до сих пор остаётся беспроигрышным вариантом. Такие кеды можно носить «подо всё». Чёрный с белой подошвой подойдёт, если вы предпочитаете тёмный низ в образе. Синяя кожа (замша) будет отсылать к ретро и поэтому тоже актуальна. Розовые кеды поддержат тренд на BarbieCore, а ярко-зелёные станут манифестом долгожданной весне.

Если вы отдаёте предпочтение моделям из натуральных материалов, то найдётся вариант и для вас. При создании весенних и летних коллекций этого года некоторые бренды использовали экологичные природные волокна: коноплю, органический хлопок. Также встречаются модели из переработанных пластиковых бутылок.

Кеды женские Vans Authentic 44 DX, 5999 руб. / Спортмастер Фото: Спортмастер

Если хотите расширить возможности выбора, ЗДЕСЬ можно найти гид по всем модным кроссовкам на весну и лето.