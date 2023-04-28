В обтяжку или свободная? Какая одежда подходит для разных видов йоги

Босой человек в шароварах, застывший в одной асане и погружённый в таинственный процесс энергообмена со Вселенной, — именно такой образ чаще всего приходит в голову, когда нужно представить йогина. И хотя строгих критериев выбора экипировки здесь нет, стиль одежды может меняться в зависимости от направления практики.
Есть одно общее условие — ваш комфорт. Согласитесь, сложно сосредоточиться на гармонизации тела и духа, если резинка на поясе пережимает живот, а футболка впивается в подмышки. На сегодняшний день существует множество направлений йоги: раджа, хатха, бхакти, виньяса, айенгара и др. И, несмотря на схожую концепцию, все они отличаются друг от друга разной степенью и направлением активности. Поэтому и одежду стоит выбирать исходя из конкретных задач.
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Динамичные виды
Если ваш выбор — аштанга, виньяса, аэро- или акройога, где различные рисунки движений последовательно сменяют друг друга, присутствуют смены асан, перевёрнутые позы, то вам подойдёт эластичная обтягивающая одежда. Она, в отличие от вариантов со свободным кроем, не будет сползать, закручиваться и мешать выполнению упражнений. К тому же облегающая форма даёт возможность вашему наставнику с большей лёгкостью отслеживать ошибки в положении тела и корректировать их на месте.
Если вы занимаетесь аэройогой, проследите также за тем, чтобы кожа была закрыта одеждой в местах соприкосновения с гамаком. Это защитит её от ожогов и натираний.
Фото: istockphoto.com
Бикрам, или «горячая» йога
Эти практики проходят в условиях повышенной влажности, при температуре воздуха до 40°С в залах. Для них стоит выбирать максимально лёгкие и дышащие ткани из натуральных волокон или быстросохнущей синтетики, обладающей функцией теплорегуляции. Прекрасно подойдут шорты, топы, майки из неплотного материала.
Спокойные виды практики
Во многих видах йоги отсутствует динамика (айенгар-йога, йога-нидра, кундалини, хатха-йога), и большую часть занятия нужно проводить в статических позах. Для таких практик можно выбирать как синтетическую одежду с поддержкой, так и мягкие хлопковые футболки/туники и лёгкие, не стесняющие движения шаровары-афгани. Но нужно учитывать, что их крой предполагает заниженный шаговый шов. Это может быть не слишком удобно в асанах с широкой постановкой ног.
Фото: istockphoto.com
При концентрированной работе с энергиями важно ощущение свободного от давления ткани тела, поэтому выбирайте форму из комфортных для вас материалов, которые приятны на ощупь и хорошо дышат.
Обращайте внимание на состав. Для динамичных практик больше подходят качественные синтетические материалы, которые обеспечивают терморегуляцией, влагоотведением, хорошо тянутся, подстраиваясь под разные положения тела. Для спокойных практик можно выбирать и натуральные материалы: хлопок, лён, шёлк.
Фото: istockphoto.com
Обувь
Многие йогины занимаются босиком, и это вопрос в том числе безопасности. Обнажённая ступня обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью по сравнению с обычными носками. Она более устойчива и лучше передаёт информацию о температуре и фактуре поверхности. Это помогает включить нервную систему.
Тем не менее есть и специальная обувь для практик — например, мягкие тапочки из натуральных материалов с антискользящей подошвой. Также можно найти носки с силиконовым аппликатором. Они обеспечивают свободу движений, воздухообмен, комфортно облегают ногу, помогают стабилизировать тело в упражнениях на баланс. Если вы занимаетесь в клубе, то это ещё и вопрос гигиены.
Фото: istockphoto.com
Выбор одежды не так сильно зависит от того, занимаетесь вы дома или в клубе. Важнее учитывать особенности направления, интенсивность и условия проведения занятий.
Тем не менее в специализированных залах, как правило, более располагающая к практике атмосфера. В помещении предусмотрен контроль за температурой/влажностью воздуха, светом, музыкальным сопровождением, наличием необходимого оборудования. Если вы сомневаетесь в правильности своего решения относительно экипировки, то лучше начать занятия именно в клубе, вместе с тренером, чтобы посоветоваться с профессионалом.