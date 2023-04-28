В обтяжку или свободная? Какая одежда подходит для разных видов йоги

Всегда ли ткань должна быть натуральной? Важно ли заниматься босиком? На все эти и другие вопросы отвечает эксперт.

Дарья Свиридова эксперт Спортмастер PRO Босой человек в шароварах, застывший в одной асане и погружённый в таинственный процесс энергообмена со Вселенной, — именно такой образ чаще всего приходит в голову, когда нужно представить йогина. И хотя строгих критериев выбора экипировки здесь нет, стиль одежды может меняться в зависимости от направления практики.

Есть одно общее условие — ваш комфорт. Согласитесь, сложно сосредоточиться на гармонизации тела и духа, если резинка на поясе пережимает живот, а футболка впивается в подмышки. На сегодняшний день существует множество направлений йоги: раджа, хатха, бхакти, виньяса, айенгара и др. И, несмотря на схожую концепцию, все они отличаются друг от друга разной степенью и направлением активности. Поэтому и одежду стоит выбирать исходя из конкретных задач.

Фото: istockphoto.com

Динамичные виды

Если ваш выбор — аштанга, виньяса, аэро- или акройога, где различные рисунки движений последовательно сменяют друг друга, присутствуют смены асан, перевёрнутые позы, то вам подойдёт эластичная обтягивающая одежда. Она, в отличие от вариантов со свободным кроем, не будет сползать, закручиваться и мешать выполнению упражнений. К тому же облегающая форма даёт возможность вашему наставнику с большей лёгкостью отслеживать ошибки в положении тела и корректировать их на месте.

Если вы занимаетесь аэройогой, проследите также за тем, чтобы кожа была закрыта одеждой в местах соприкосновения с гамаком. Это защитит её от ожогов и натираний.

Фото: istockphoto.com

Бикрам, или «горячая» йога

Эти практики проходят в условиях повышенной влажности, при температуре воздуха до 40°С в залах. Для них стоит выбирать максимально лёгкие и дышащие ткани из натуральных волокон или быстросохнущей синтетики, обладающей функцией теплорегуляции. Прекрасно подойдут шорты, топы, майки из неплотного материала.

ЗДЕСЬ можно найти инструкцию, которая позволит при помощи йоги укрепить иммунитет.

Спокойные виды практики

Во многих видах йоги отсутствует динамика (айенгар-йога, йога-нидра, кундалини, хатха-йога), и большую часть занятия нужно проводить в статических позах. Для таких практик можно выбирать как синтетическую одежду с поддержкой, так и мягкие хлопковые футболки/туники и лёгкие, не стесняющие движения шаровары-афгани. Но нужно учитывать, что их крой предполагает заниженный шаговый шов. Это может быть не слишком удобно в асанах с широкой постановкой ног.

Фото: istockphoto.com

При концентрированной работе с энергиями важно ощущение свободного от давления ткани тела, поэтому выбирайте форму из комфортных для вас материалов, которые приятны на ощупь и хорошо дышат.

Обращайте внимание на состав. Для динамичных практик больше подходят качественные синтетические материалы, которые обеспечивают терморегуляцией, влагоотведением, хорошо тянутся, подстраиваясь под разные положения тела. Для спокойных практик можно выбирать и натуральные материалы: хлопок, лён, шёлк.

Фото: istockphoto.com

Обувь

Многие йогины занимаются босиком, и это вопрос в том числе безопасности. Обнажённая ступня обеспечивает лучшее сцепление с поверхностью по сравнению с обычными носками. Она более устойчива и лучше передаёт информацию о температуре и фактуре поверхности. Это помогает включить нервную систему.

Тем не менее есть и специальная обувь для практик — например, мягкие тапочки из натуральных материалов с антискользящей подошвой. Также можно найти носки с силиконовым аппликатором. Они обеспечивают свободу движений, воздухообмен, комфортно облегают ногу, помогают стабилизировать тело в упражнениях на баланс. Если вы занимаетесь в клубе, то это ещё и вопрос гигиены.

Фото: istockphoto.com

Выбор одежды не так сильно зависит от того, занимаетесь вы дома или в клубе. Важнее учитывать особенности направления, интенсивность и условия проведения занятий.

Тем не менее в специализированных залах, как правило, более располагающая к практике атмосфера. В помещении предусмотрен контроль за температурой/влажностью воздуха, светом, музыкальным сопровождением, наличием необходимого оборудования. Если вы сомневаетесь в правильности своего решения относительно экипировки, то лучше начать занятия именно в клубе, вместе с тренером, чтобы посоветоваться с профессионалом.

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