Что из спортивной одежды и обуви опасно покупать в секонд-хенде, а что очень даже можно?

Слышали про тренд на экологичность? Да, заботиться о планете сегодня модно, и осознанное отношение к вещам – одна из опций, позволяющих поддержать тенденцию.

Блошиные рынки, сайты вроде «Авито» и «Юлы», секонд-хенды – покупать одежду и обувь с рук, давая ей вторую жизнь, теперь совсем не зазорно. Другое дело, что у определённых категорий товаров есть специфика. Некоторые вещи просто нельзя за кем-то донашивать. Порой это может быть даже опасно.

Один из таких вариантов — спортивная экипировка. В тех же секонд-хендах выбор её огромен и цены приемлемые. Однако удачной покупка будет лишь при определённом стечении обстоятельств. Какие же факторы нужно учесть?

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Важные обстоятельства

Во-первых, уровень ваших притязаний. Если покупаете одежду, обувь для любительского спорта, лёгких походов или прогулок по городу, шансы совершить роковую ошибку равны нулю. Даже если вещь уже своё отработала (или её испортили неправильным уходом), скорее всего, вы этого даже не заметите.

Другое дело – одежда и снаряжение для серьёзных тренировок и сложных походов. Именно здесь покупка «поживших» изделий связана с риском. Когда мы говорим о профессиональной экипировке, то имеем в виду технологичные решения — с системами влагоотведения, водо- и воздухонепроницаемости.

Фото: istockphoto.com

Стоит всё это дорого, и желание найти бюджетную альтернативу оправданно, но тут важно понимать — если вещь была в эксплуатации слишком долго и/или не получала должного ухода (правильные стирка, сушка), новому владельцу она может достаться отработавшей свой ресурс.

Снова повторимся — для прогулок в парке сойдёт, но для похода в условиях гор важно, чтобы технологии работали.

Подробнее о том, какие технологии делают куртки непромокаемыми, читайте ЗДЕСЬ.

Всё это касается также одежды и кроссовок для профессионального бега. Здесь решения от брендов-лидеров обойдутся не дешевле туристических. Цена аналогичным образом будет зависеть от технологий. Если они уже отработали, то по факту вы получаете лишь логотип известного бренда.

Фото: istockphoto.com

Есть и другой важный нюанс – память о прежнем хозяине. Если речь о кроссовках или ботинках, за годы носки они приобретают форму стопы владельца. Полное совпадение пронации, супинации, локации мозолей и т. д. – история из категории невероятных.

Подведём итоги. Какие же «за» и «против» есть у идеи купить спортивную экипировку в секонд-хенде? В каждом из пунктов будет нюансировка. Осознанный выбор вы сможете сделать в том случае, если чётко осознаёте цели, для которых приобретаются вещи. Разумеется, удача тут тоже не повредит. Случается, что люди избавляются от совершенно новых вещей. Но тут совет будет один — верить в свою звезду и внимательно изучать состояние изделия. О новизне говорят: видимый уровень износа (катышки, затяжки и т. п.), наличие бирок и ярлычков.

Фото: istockphoto.com

Взвешиваем и принимаем решение

Аргументы «за»

1. Возможность сэкономить

С учётом современных цен на спортивную одежду и обувь, любая возможность не переплачивать заслуживает внимания. Особенно если она также способствует поддержке жизненно важного тренда.

Какие же нюансы тут будут? Если вам всё это нужно для ненапряжного спортивного времяпровождения, почему бы и нет? Качество и уровень износа реально найти вполне приличные.

Фото: istockphoto.com

Если требуется профессиональная экипировка, то и тут может повезти. Мы уже говорили, что порой в секон-хенд попадают абсолютно новые вещи. И такое нередко случается именно с изделиями из разряда спортивной экипировки. Люди часто покупают такие вещи «на кураже», но в дело их так и не применяют. Запал пропадает, и вещь остаётся пылиться в шкафу. Но тут тоже есть нюанс — важно, чтобы процесс не затянулся на десятилетия. От долгого простоя технологии тоже могут пострадать.

О том, какая обувь действительно не будет промокать, читайте ЗДЕСЬ.

2. Возможность приобрести оригинал

Миром моды правят бренды. В спорте всё так же. Разумеется, их гегемония возникла не на пустом месте. И тут дело не только в удачных маркетинговых стратегиях. Опыт, технологии, собственные разработки — всё это делает продукцию Nike, adidas, Asics, Lowa и других столь вожделенной.

Фото: istockphoto.com

Чем более серьёзно человек погружён в свою сферу, тем чаще он отдаёт предпочтение специализированным маркам. Но и растиражированный adidas, и узко-специализированный Mammut в секонд-хенде найти реально. Причём есть шанс, что вещь действительно будет оригинальной. Но тут тоже есть нюансы.

Настоящий Nike из США – это артефакты, которые можно найти лишь в секонд-хендах «старого образца». Тех, куда одежду действительно завозили из Европы и США. Многое изменилось. Сегодня подобные магазины часто напоминают советские комиссионки. Там вполне можно наткнуться на фейк, привезённый из той же Турции.

Аргументы «против»

Фото: istockphoto.com

1. Риск получить отработавшие технологии

Представим, что человек купил в секонд-хенде (или просто с рук) альпинистские ботинки для восхождения. Пара либо была в активной носке, либо 20 лет пролежала без движения.

Хорошо, если походом он лишь грезил, а на деле приобрёл обувь для города. Подошва, которая в рамках первой же прогулки посыпалась прямо под его ногами, — это неприятно. Но что если покупка пошла в эксплуатацию по назначению? Кроссовки, развалившиеся на склоне, — это совсем другая история. Она может стоить жизни.

Фото: istockphoto.com

2. Риск, что вещь так и не станет по-настоящему вашей

Если вы купили кроссовки, которые были в активной носке, они едва ли перестроятся под вашу стопу. Возможно, это случится, но процесс адаптации не пройдёт без потерь. Тут могут быть и мозоли, и боль в стопах. С точки зрения ортопедии такие эксперименты удачными назвать нельзя.

Исключение составляют «коллекционные» покупки. Если вам эти вещи не носить, а только складировать и радоваться возможности приобретения какого-то артефакта, то важно лишь отладить систему антифейк-фильтров. Знать, как отличить оригинал от подделки.

О том, какие марки чаще всего подделывают, рассказываем по ссылке.